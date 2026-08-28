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Η κλήρωση του ΟΦΗ στο Europa League

ΓΗΠΕΔΟ

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Η κλήρωση του ΟΦΗ στο Europa League

Ο ΟΦΗ έπρεπε να το περιμένει και θα μαζέψει εμπειρίες μετρώντας και τις δυνάμεις του απέναντι σε ομάδες όπως η Μπενφίκα και η Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Europa League.

Η αρμάδα του Χρήστου Κόντη μετά τις δυο νίκες κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι έτοιμη για νέες ευρωπαϊκές περιπέτειες και σελίδες σε ένα βιβλίο που θα προκαλεί υπερηφάνεια στον κόσμο του συλλόγου.Η Λεβερκούζεν θα επισκεφθεί το «Παγκρήτιο», ενώ θα υπάρξει ταξίδι στη Λισαβόνα για ραντεβού με την Μπενφίκα του «πολυβόλου», Βαγγέλη Παυλίδη.

Δύσκολες είναι εξορμήσεις στις Βρυξέλλες (με την Άντερλεχτ που πέταξε εκτός του ΠΑΟΚ) και Γερμανία, όπου το κλαμπ του Ηρακλείου θ’ αντιμετωπίσει τη Χόφενχαϊμ.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Λεβερκούζεν εντός

Μπενφίκα εκτός

Άντερλεχτ εντός

Ρεν εκτός

Λεχ Πόζναν εντός

Στουρμ Γκρατς εκτός

Χόφενχαϊμ εντός

Χάποελ Μπερ Σεβά εκτός

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ασφαλώς κι έκανε τους Κρητικούς ν’ αντιληφθούν ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Θα είναι τεράστιες προκλήσεις, αλλά θα είναι στιγμές που θα γεμίζουν κίνητρο και υπερηφάνεια τον κόουτς και τους ποδοσφαιριστές.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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