ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό»

Όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της COSMOTE TV μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να σχολιάσει στην κάμερα της COSMOTE TV την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League, γνωρίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια για να προχωρήσουν στη διοργάνωση.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στη δυναμική των αντιπάλων, υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και, όταν ρωτήθηκε για την υπόσχεσή του για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο, έδωσε τη χαρακτηριστική του απάντηση: «Για να δούμε… Θα πάμε βήμα-βήμα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πως είδε την κλήρωση: «Μια χαρά. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φανταζόμαστε πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Μην ξεχνάμε πως πρέπει να αγωνιστούμε».

Για τα ματς με Μίλαν και Μαρσέιγ: «Δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν μία ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έπαιζε Champions League και η Μαρσέιγ με φανατικούς οπαδούς, που θα παίξουμε εκεί».

Για τη Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν: «Η Σπάρτα μία ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη. Πάντα κάνει καλά πράγματα και πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλοι λένε πως πρέπει να την κερδίσεις, θα πρέπει να παίξεις καλά για να το κάνεις. Η Ρεν είναι μία γαλλική ομάδα που όπως όλες οι άλλες έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξεις πολύ».

Για τη Γιαγκελόνια και την Τσέλιε: «Καινούργιες ομάδες για εμάς, καινούργιες χώρες. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη και που πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν φιλοδοξίες».

Για τη Χοφενχάιμ και την Τορερένσε: «Η Χοφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε, κέρδισαν το Κύπελλο βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους, ένα που είναι κόντρα σε εμάς».

Για το πρόγραμμα και αν έχει προτίμηση: «Ναι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει η μεγάλη διακοπή. Στις χώρες που κάνει κρύο να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα».

Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το Conference League: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα, τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα – βήμα».

 

 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με το... καλημέρα, συμβιβασμός με έξι γκολ στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα της Ομόνοιας 29Μ στην πρεμιέρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Super League

|

Category image

Χάρηκε και ο Ουζόχο την τριάρα της Ομόνοιας 29Μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπλέξιμο για την Ελλάδα, απομακρύνεται το Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το παράδοξο με την ομάδα Β' Κατηγορίας που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

Super League

|

Category image

Νέο επεισόδιο: O Άλβαρες προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη!

La Liga

|

Category image

Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Super League

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Η «πρεμιέρα» της Θύρας 9 σε αγώνα της Ομόνοιας 29Μ στην Α' Κατηγορία

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη