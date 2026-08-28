Mεντιλίμπαρ: «Για να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να σχολιάσει στην κάμερα της COSMOTE TV την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League, γνωρίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστεί να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια για να προχωρήσουν στη διοργάνωση.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στη δυναμική των αντιπάλων, υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και, όταν ρωτήθηκε για την υπόσχεσή του για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο, έδωσε τη χαρακτηριστική του απάντηση: «Για να δούμε… Θα πάμε βήμα-βήμα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πως είδε την κλήρωση: «Μια χαρά. Η κλήρωση έγινε και ό,τι μας έφερε, μας έφερε. Φανταζόμαστε πως ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα μιλάνε για το ποιους θα κερδίσουμε, ποιους θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε. Μην ξεχνάμε πως πρέπει να αγωνιστούμε».

Για τα ματς με Μίλαν και Μαρσέιγ: «Δύο ιστορικές ομάδες. Η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέιγ. Η Μίλαν μία ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της έπαιζε Champions League και η Μαρσέιγ με φανατικούς οπαδούς, που θα παίξουμε εκεί».

Για τη Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν: «Η Σπάρτα μία ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και πορείες, είτε αφορά πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη. Πάντα κάνει καλά πράγματα και πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλοι λένε πως πρέπει να την κερδίσεις, θα πρέπει να παίξεις καλά για να το κάνεις. Η Ρεν είναι μία γαλλική ομάδα που όπως όλες οι άλλες έχει φυσική κατάσταση και πρέπει να τρέξεις πολύ».

Για τη Γιαγκελόνια και την Τσέλιε: «Καινούργιες ομάδες για εμάς, καινούργιες χώρες. Θα γνωρίσουμε νέες ομάδες από νέες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στην Ευρώπη και που πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν φιλοδοξίες».

Για τη Χοφενχάιμ και την Τορερένσε: «Η Χοφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό που βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, σίγουρα είναι δυνατή και τρέχει πολύ. Η Τορένσε παίρνει χίλια μπράβο για αυτό που κατάφερε, κέρδισαν το Κύπελλο βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα παλέψουν σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα τους, ένα που είναι κόντρα σε εμάς».

Για το πρόγραμμα και αν έχει προτίμηση: «Ναι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει η μεγάλη διακοπή. Στις χώρες που κάνει κρύο να πάμε όσο πιο νωρίς γίνεται και όχι ενώ έχει βαθύ χειμώνα».

Για την υπόσχεση ενός ακόμα τροπαίου μετά το Conference League: «Για να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα, τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα – βήμα».