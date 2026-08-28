Οι έξι αντίπαλοι της Πάφος FC στη League Phase του Conference League

Τους έξι αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League έμαθε η Πάφος FC.

Για την παφιακή ομάδα είναι η τρίτη συμμετοχή στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θα αντιμετωπίσει τις: Αταλάντα (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Χαρτς (εντός), Τβέντε (εκτός), Ρίγα (εντός) και Μιάλμπι (εκτός).

Oι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase:

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026