Οι έξι αντίπαλοι της Πάφος FC στη League Phase του Conference League
ΓΗΠΕΔΟ
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Ποιες θα βρει απέναντί της η παφιακή ομάδα στην τρίτη παρουσία της σε ευρωπαϊκή League Phase
Τους έξι αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League έμαθε η Πάφος FC.
Για την παφιακή ομάδα είναι η τρίτη συμμετοχή στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Θα αντιμετωπίσει τις: Αταλάντα (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Χαρτς (εντός), Τβέντε (εκτός), Ρίγα (εντός) και Μιάλμπι (εκτός).
Oι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase:
1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026