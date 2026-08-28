Στη Β' Ισπανίας ο Μοράτα, πάει δανεικός στη Λεγανές!

Ο Άλβαρο Μοράτα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Β' κατηγορία Ισπανίας, με τη Λεγανές να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Κόμο για τον δανεισμό του.

Ο 33χρονος επιθετικός συμφώνησε προφορικά με τη Λεγανές και αναμένεται να αγωνιστεί στη Β’ κατηγορία της Ισπανίας, σε μία μετακίνηση που δεδομένης της διαδρομής του μόνο απαρατήρητη δεν περνά. Ο Μοράτα έχει ήδη ταξιδέψει προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη συμφωνία να αφορά τον δανεισμό του από την Κόμο.Πρόκειται αναμφίβολα για μία ιδιαίτερη εξέλιξη για έναν ποδοσφαιριστή που μόλις πριν από δύο χρόνια βρισκόταν στην κορυφή της Ευρώπης με την εθνική Ισπανίας.

Στο Euro 2024, ο Μοράτα ήταν βασικός και αρχηγός της «ρόχα» στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, σηκώνοντας με το περιβραχιόνιο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον τελικό του Βερολίνου.

Πλέον, στα 33 του, καλείται να κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω σε επίπεδο κατηγορίας, αναζητώντας ουσιαστικά μία νέα αρχή στην καριέρα του. Η Λεγανές αποτελεί τον επόμενο σταθμό για έναν επιθετικό με σπουδαίες παραστάσεις από Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους και Τσέλσι, αλλά και 37 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.

Η επιλογή της Β’ Ισπανίας είναι ασφαλώς το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη. Για τον ίδιο, όμως, η μετακόμιση στη Λεγανές μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία να βρει ξανά σταθερό ρόλο, αγωνιστικό ρυθμό και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, σε μία προσπάθεια να ανανεώσει την καριέρα του σε ένα γνώριμο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Ένα νέο κεφάλαιο, λοιπόν, για τον Μοράτα. Αυτή τη φορά, όχι στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά στη δεύτερη κατηγορία της πατρίδας του.

sport-fm.gr