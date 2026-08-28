O 5ος από τους… 16, μέχρι το 2029

Ακριβώς τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον ΑΠΟΕΛ και μετά από σύντομο πέρασμα από τη Ρουμανία και την Άρτζες Πιτέστι, ο Ευαγόρας Αντωνίου επέστρεψε στην Κύπρο, για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΛ, από τα τμήματα υποδομής της οποίας έχει αναδειχθεί.

Ο Κύπριος αμυντικός έγινε η 16η προσθήκη της ομάδας της Λεμεσού στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και ο πέμπτος με συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2029. Οι υπόλοιποι νεοφερμένοι που υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο είναι οι Τζέιντεν Πετί Πετί, Αμπντούλ Τερίμπε, Στέφανο Ντένσβιλ και Σαμί Μερζούκ.

Διετές είναι το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψαν οι Στέφανος Καπίνο, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χάμζα Τσατάκοβιτς, Ανδρέας Καρώ, Ρεμί Ουντέν και Καφού. Το συμβόλαιο των άλλων πέντε νέων στο ρόστερ, Zαΐρ Ταβάρες, Ντιόγκο Γκόμες, Γιανίκ Γκομίς, Ζοάο Ταβάρες και Μπρούνο Αλμέιδα, έχει ισχύ μόνο για την τρέχουσα περίοδο, η οποία ξεκινάει σήμερα.