Στην Τσεχία ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής για το δεύτερο μισό του EURONASCAR 2026

Μετά από τη διακοπή πέραν των δύο μηνών, για τις καλοκαιρινές διακοπές, η δράση επιστρέφει στο NASCAR EURO SERIES 2026, με τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή να βρίσκεται εντός στόχων, συμμετέχοντας σε δύο κατηγορίες, την OPEN και την V8GP.

Ο τέταρτος αγώνας της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου στην πίστα Autodrom Most στην Τσεχία, που αποτελεί μάλιστα τον τελευταίο σταθμό του πρωταθλήματος πριν από τη διεξαγωγή των ημιτελικών στην Autodromo di Vallelunga της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο (19-20/09) και των τελικών στη Circuit Zolder του Βελγίου τον Οκτώβριο (17-18/10).

Σαφώς, την περίοδο της διακοπής ο Κύπριος οδηγός, μαζί με την ομάδα του, SPEEDHOUSE, εργάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να έρθουν τα καλύτερα αποτελέσματα της χρονιάς, ώστε να πλασαριστεί όσο ψηλότερα γίνεται στις δύο κατηγορίες.

Θυμίζουμε ότι μετά τους πρώτους αγώνες της χρονιάς σε Ισπανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής βρίσκεται στην 5η θέση της κατηγορίας OPEN σε πολύ κοντινή απόσταση από τους πρωτοπόρους, έχοντας καταγράψει τέσσερις τερματισμούς εντός πρώτης πεντάδας και συνολικά εννέα αποτελέσματα στην πρώτη δεκάδα. Επιπλέον, είχε κερδίσει και μία φορά την pole position. Επίσης, στην V8GP, στην οποία είναι 6ος στη γενική κατάταξη, είχε πετύχει να βρεθεί εντός πεντάδας μία φορά και εντός πρώτης δεκάδας τέσσερις φορές.

«Στο διάστημα που δεν υπήρχαν προγραμματισμένοι αγώνες επιδιώξαμε να κρατηθούμε σε εγρήγορση και να δουλέψουμε σε ότι χρειαζόταν βελτίωση, ώστε με την επιστροφή στη δράση να μπούμε δυναμικά και να μαζέψουμε σε κάθε αγώνα που απομένει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται προς υλοποίηση του μεγάλου μας στόχου» δηλώνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής.

Σημειώνεται ότι η πίστα Autodrom Most είναι απόστασης 4,212χλμ και ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής το διήμερο θα καλύψει συνολικά πέραν των 260χλμ καθώς σε κάθε έναν από τους δύο αγώνες στην V8GP θα καλύψει 71,77χλμ κάνοντας 17 γύρους, ενώ στους δυο κούρσες της ΟPEN θα γίνουν 14 γύροι για να καλυφθούν 58.35χλμ έκαστος.

Με βάση το πρόγραμμα του αγώνα, μετά τις δοκιμές της Παρασκευής, το πρωινό του Σαββάτου (29/08) θα γίνουν τα προκριματικά τόσο της V8GP, όσο και της OPEN, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει ο πρώτος αγώνας και στις δύο κατηγορίες. Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (30/08), πρώτα για την OPEN και έπειτα για την V8GP.

Όπως και οι υπόλοιποι αγώνες που έγιναν, αλλά και αυτοί που ακολουθούν, έτσι και αυτός στην Τσεχία θα προβληθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision, σε μία ευκαιρία οι Κύπριοι τηλεθεατές να απολαύσουν την προσπάθεια του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή στο διεθνές πρωτάθλημα που είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από τη FIA.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses, το Sana Hiltonia και ENCY Software.