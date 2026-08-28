Η Άρσεναλ ψάχνει την στιγμή της για Άλβαρες

Ο Αργεντίνος θέλει Μπαρτσελόνα, αλλά η ομάδα του δεν πρόκειται να τον αφήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Σε αυτό ποντάρει και η Άρσεναλ, η οποία δεν έχει σταματήσει να παλεύει με αξιώσεις, την περίπτωσή του. Έρχονται οι τελευταίες μέρες – ώρες των μεταγραφών και ίσως υπάρξουν εκπλήξεις.

Η περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρες συνεχίζει να απασχολεί την Άρσεναλ, η οποία βλέπει την κατάσταση που επικρατεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο παίκτης θέλει να φύγει, προτιμάει Μπαρτσελόνα, όμως η άρνηση της ομάδας του, ίσως τον σπρώξει στην… αγκαλιά άλλης ομάδας.

Όπως αναφέρει και η «Mail», το ενδιαφέρον των «κανονιέρηδων» παραμένει πάρα πολύ ζεστό, παρά το γεγονός πως ξέρει τις προτιμήσεις του Αργεντίνου επιθετικού. Ο ίδιος πιέζει να αποχωρήσει, όμως η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει καμία διάθεση να τον πουλήσει, τουλάχιστον όχι στην Μπαρτσελόνα.

Αυτό, μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Άρσεναλ, καθώς αν ο παίκτης πια δεν αντέχει… άλλο και αποχωρήσει, ίσως δεχτεί να αγωνιστεί για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Αν οι «κανονιέρηδες» καταφέρουν κάπως να προσθέσουν στην επίθεσή τους, ακόμη ένα «όπλο», θα είναι ακόμη μεγαλύτερο φόβητρο για όλους, τη σεζόν που έρχεται.

england365.gr