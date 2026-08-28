Κλήρωση Conference: Ο Λομάκιν... εναντίον του Λομάκιν!

Η κλήρωση της League Phase του Conference League επιφύλασσε ένα σπάνιο παιχνίδι! Στο προσκήνιο υπάρχει ένα ιδιαίτερο ματς!

Ανάμεσα στους έξι αντιπάλους της Πάφος FC βρίσκεται η λετονική Ρίγα, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Σεργκέι Λομάκιν, ο οποίος είναι ο βασικός χρηματοδότης της παφιακής ομάδας.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ο ισχυρός άνδρας των δύο συλλόγων θα βρεθεί στην πρωτόγνωρη θέση να παρακολουθήσει δύο από τις μεγάλες του επενδύσεις να «συγκρούονται» για ένα πολύτιμο τρίποντο στην Ευρώπη!