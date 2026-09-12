ΑΕΚ: Οι σίγουροι της 11άδας και τα διλήμματα του Νίκολιτς

Την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνει η ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν απέναντι στους Αρκάδες στο «Θ. Κολοκοτρώνης» να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, μετά το 1-0 επί της ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και το 5-0 επί του Άρη για τη Stoiximan Super League. Αμφότερα τα παιχνίδια έγιναν στην Allwyn Arena.

Ο Σέρβος τεχνικός έμεινε ασφαλώς ικανοποιημένος με την παρουσία της Ένωσης στα συγκεκριμένα παιχνίδια και δεν πρόκειται να κάνει πολλές αλλαγές. Ακόμα και αυτές οι λίγες (μάξιμουμ τρεις) θα γίνουν στο πλαίσιο του rotation, το οποίο δεν θα είναι εκτεταμένο, αφού το επόμενο παιχνίδι είναι την Πέμπτη (17/9) απέναντι στον Πανσερραϊκό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Μπρινιόλι θα είναι στο τέρμα, με τον Στρακόσα να αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μουκουντί και Ρέλβας θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Ρότα δεξιά και ο Πήλιος αριστερά. Ο Κάιρινεν διεκδικεί θέση αντί του Βιτάλις, ο Μαρίν θα είναι ο έτερος χαφ, με τον Γκατσίνοβιτς να έχει πιθανότητες να ξεκινήσει αντί του Κοϊτά στα αριστερά, ενώ δεξιά θα είναι ο Μάγερ, με τον Ζίνι να «παίζει» για την κορυφή της επίθεσης.

sport-fm.gr