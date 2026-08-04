ΜΜΕ Ολλανδίας: «Προθεσμία ως σήμερα η ΑΕΚ σε Κόστιτς-Αισιοδοξεί η Αϊντχόφεν»

Η ΑΕΚ περιμένει την απόφαση του Φίλιπ Κόστιτς για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στον Σέρβο αριστερό μπακ-χαφ, η οποία και φέρεται να είναι οικονομικά η καλύτερη που έχει στα χέρια του, καθώς πέρα από ένα ποσό που ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, του δίνει και πριμ υπογραφής. Ο 33χρονος άσος έχει στα χέρια του την προσφορά και της Αϊντχόφεν, στις τάξεις της οποίας υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη της υπόθεσης.

Ο έγκυρος Ολλανδός ρεπόρτερ, Ρικ Έλφρινκ, αναφέρει πως σήμερα λήγει η προθεσμία που έχει δώσει η ΑΕΚ στον ποδοσφαιριστή. «Η κατάσταση του Κόστιτς φαινόταν κάπως χαοτική την περασμένη εβδομάδα. Προσέγγισε πολλούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της PSV και της AEK. Η τελευταία τού είχε δώσει προθεσμία μέχρι το βράδυ της Δευτέρας: ο Κόστιτς έπρεπε να δηλώσει αν ήθελε να αποδεχτεί την μεγάλη προσφορά από τους Έλληνες. Αυτό δεν είχε συμβεί ακόμη μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ωθώντας την AEK να παρατείνει την προθεσμία κατά μισή μέρα ακόμα», αναφέρει και προσθέτει:

«Στις τάξεις της PSV είναι ακόμη επιφυλακτικοί και αισιόδοξοι ότι ένα διετές συμβόλαιο με τον Κόστιτς μπορεί να τον πείσει να μετακομίσει στην Αϊντχόφεν, αλλά κανείς δεν θα βγει έξω για να… πανηγυρίσει ακόμη. Ο Κόστιτς φαίνεται πρόθυμος να έρθει στην Αϊντχόφεν, αλλά έχουν ήδη υπάρξει αρκετές ανατροπές την περασμένη εβδομάδα. Με το σύνθημα ‘τα λουλούδια είναι μόνο στη γραμμή τερματισμού’, η PSV είναι προσεκτική με τις επικοινωνίες της, καθώς τρεις μεταγραφές έχουν αποτύχει φέτος».

sport-fm.gr