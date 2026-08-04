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Αποφασισμένοι για… όλα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Αποφασισμένοι για… όλα

Οι μέρες που ακολουθούν προμηνύονται… ιδιαίτερες αφού ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωρά

Η Ομόνοια προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις δύο μάχες κόντρα στη Λίνκολν (06&13/08), χωρίς περιθώρια… λάθους. Το «χαστούκι» από την Καϊράτ αφύπνισε άπαντες στο «Ηλίας Πούλλος», που θέλουν να αλλάξουν αφ’ ενός την εικόνα που παρουσίασαν και αφετέρου να κερδίσουν εκ νέου τον κόσμο τους. Το «τριφύλλι» έθεσε ως στόχο την είσοδο στη League Phase του Europa League, ώστε, αν μη τι άλλο, να κερδίσει πίσω την αυτοπεποίθησή του κι έπειτα να μπει με… φόρα στον εγχώριο μαραθώνιο.

Οι δύο αναμετρήσεις με την ομάδα του Γιβραλτάρ προσφέρονται για αντεπίθεση, ωστόσο κανείς στο Γέρι δεν θεωρεί πως το έργο της Ομόνοιας θα είναι εύκολο. Καλείται να περιορίσει τα λάθη, τις στιγμές αδράνειας και τις χαμένες ευκαιρίες, ώστε το ποσοστό ευστοχίας να αυξηθεί και να… τελειώσει η δουλειά μια ώρα αρχύτερα.

Παράλληλα, οι μέρες που ακολουθούν προμηνύονται… ιδιαίτερες αφού ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωρά με αμείωτους ρυθμούς. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του έριξαν ήδη… δίχτυα στους μεταγραφικούς στόχους με στόχο να κλείσουν άμεσα οι εκκρεμότητες. Και δεν είναι και λίγες. Η απόκτηση ενός τερματοφύλακα, ενός κεντρικού αμυντικού και ενός μεσοεπιθετικού «καίνε» ενόψει της συνέχειας. Ο Νορβηγός τεχνικός θέλει λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα στις υποχρεώσεις της Ομόνοιας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και η διοίκηση παρουσιάζονται έτοιμοι να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση θεωρείται προς όφελος της ομάδας. Τα αδύναμα σημεία έχουν εντοπιστεί, και έτσι δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον κινήσεις εκτός των… δεδομένων.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, χθες επέστρεψαν στην προπόνηση μετά το ρεπό της Κυριακής (02/08) που τους παραχωρήθηκε. Άιτινγκ και Οντουμπάντζο είναι αμφίβολοι και η κατάστασή τους αξιολογείται καθημερινά. Ο πρώτος διαπιστώθηκε πως ταλαιπωρείται από κόπωση και ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης ενώ ο δεύτερος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Δεδομένα εκτός οι τιμωρημένοι Κουλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλλής. Η αποστολή αναχωρεί στις 18:30 με προορισμό τη Μάλαγα, κι έπειτα οδικώς για το Γιβραλτάρ.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Ντιονί ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και στο παιχνίδι της Πέμπτης (06/08) θα είναι σαφώς πιο έτοιμος, αν κληθεί να αγωνιστεί. Ο Άγγελος Νεοφύτου... προβάρει φανέλα βασικού.

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