Με σχεδόν εξ ολοκλήρου νέα ενδεκάδα η Εθνική Κύπρου στη Βαντούζ

Το τέταρτο φιλικό της εντός του 2026 και τελευταίο πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της για το Nations League τον Σεπτέμβριο, δίνει η εθνική μας ομάδα, η οποία φιλοξενείται (16:00) από την αντίστοιχη του Λίχτενσταϊν στο «Rheinpark Stadion» της Βαντούζ.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Απόστολος Μάντζιος επέλεξε ενδεκάδα με εννέα αλλαγές σε σχέση με το προ τριών ημερών φιλικό στη Σλοβενία, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα μόνο τους Κάστανο και Τζιωνή και αντικαθιστώντας όλους τους υπόλοιπους, σε μια προσπάθεια να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές στα δύο τελευταία φιλικά.

Η ενδεκάδα της Κύπρου: Παρασκευά, Σατσιάς, Κ. Σωτηρίου. Σ. Ανδρέου, Κορέια, Κωστή, Κυριάκου, Κάστανος, Νεοφύτου, Τζιωνής, Κακουλλή

Στον πάγκο βρίσκονται οι Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Μιχαήλ, Σιήκκης, Σεργίου, Σιέλης, Αντωνίου, Μαλεκκίδης, Χαραλάμπους, Χρίστου, Γεωργίου, Ναούμ, Πίττας

Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με τον αγώνα με τη Σλοβενία έμειναν εκτός αποστολής οι Λοΐζου (αποδεσμεύτηκε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα), Λαΐφης (επέστρεψε Κύπρο για προσωπικούς λόγους) και Π. Ανδρέου (εκτίει την ποινή για την αποβολή του).