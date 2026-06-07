ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Κύπρου: Να επιβεβαιώσει την άνοδο στο τελευταίο φιλικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Κύπρου: Να επιβεβαιώσει την άνοδο στο τελευταίο φιλικό

Με στόχο να κλείσει την ποδοσφαιρική χρονιά με νικηφόρο αποτέλεσμα και καλή εμφάνιση, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αγωνίζεται σήμερα με το Λιχτενστάιν.

Ο αγώνας Λιχτενστάιν – Κύπρος  θα διεξαχθεί στο Rheinpark Stadium στην Πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν Βαντούζ, θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Κύπρου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ 2 και το ΡΙΚ HD.

Σε σχέση με τον αγώνα με την Σλοβενία, δεν υπολογίζονται τρεις ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Λαίφη και Λοϊζο Λοϊζου που αποδεσμεύτηκαν από την Εθνική μετά τον αγώνα με την Σλοβενία και τον Παναγιώτη Ανδρέου που θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της τιμωρίας του από την αποβολή του στον αγώνα με την Σλοβενία.

Προερχόμενη από την πολύ καλή εμφάνιση και το θετικό αποτέλεσμα με αντίπαλο την Σλοβενία, η Εθνική μας θέλει σήμερα, στο τελευταίο της φιλικο πριν τους αγώνες του Nations League το ερχόμενο Φθινόπωρο να πιστοποίησει για άλλη μια φορά πως βρίσκεται σε αγωνιστική άνοδο και πως πως μπορεί να έχει απαιτήσεις στους επίσημους αγώνες που ακολουθούν. 

Στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Άντερσον Κορρέια, Ανδρέας Χρίστου, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Ιωάννης Κωστή, Μαρίνος Τζιωνής, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Ελβετός Anojen Kanagasingam.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε Σαββίδη η Καρμιώτισσα

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Στον αέρα το μέλλον του Σκαριόλο στη Ρεάλ μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προορισμός... Ρουμανία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όταν ο Μέσι χαρακτήρισε τον νέο του Ολυμπιακού ως τον δυσκολότερο αντίπαλο του

Ελλάδα

|

Category image

Στη… γωνία για Τολιόπουλο και ΜακΚίσικ ο Άρης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Αθήνα ο Νίκολιτς, πέφτουν οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο με ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τελικά δεν κάνει το «αγροτικό» του

Απόψεις

|

Category image

Δυνατό τεστ για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία

Ελλάδα

|

Category image

Εθνική Κύπρου: Να επιβεβαιώσει την άνοδο στο τελευταίο φιλικό

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Marca: «Μόνο τα τυπικά μένουν για Μαφέο και Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλέον μόνος στα 2,5 εκατομμύρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλική νίκη χωρίς Μέσι για την Αργεντινή στο πρώτο φιλικό ενόψει Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Καθάρισε ο Κέιν για την προβληματική Αγγλία

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Αυτό θα πει στήριξη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η τραγική συγκυρία για τρεις μορφές της Λίβερπουλ

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη