Εθνική Κύπρου: Να επιβεβαιώσει την άνοδο στο τελευταίο φιλικό

Με στόχο να κλείσει την ποδοσφαιρική χρονιά με νικηφόρο αποτέλεσμα και καλή εμφάνιση, η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αγωνίζεται σήμερα με το Λιχτενστάιν.

Ο αγώνας Λιχτενστάιν – Κύπρος θα διεξαχθεί στο Rheinpark Stadium στην Πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν Βαντούζ, θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Κύπρου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ 2 και το ΡΙΚ HD.

Σε σχέση με τον αγώνα με την Σλοβενία, δεν υπολογίζονται τρεις ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Λαίφη και Λοϊζο Λοϊζου που αποδεσμεύτηκαν από την Εθνική μετά τον αγώνα με την Σλοβενία και τον Παναγιώτη Ανδρέου που θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της τιμωρίας του από την αποβολή του στον αγώνα με την Σλοβενία.

Προερχόμενη από την πολύ καλή εμφάνιση και το θετικό αποτέλεσμα με αντίπαλο την Σλοβενία, η Εθνική μας θέλει σήμερα, στο τελευταίο της φιλικο πριν τους αγώνες του Nations League το ερχόμενο Φθινόπωρο να πιστοποίησει για άλλη μια φορά πως βρίσκεται σε αγωνιστική άνοδο και πως πως μπορεί να έχει απαιτήσεις στους επίσημους αγώνες που ακολουθούν.

Στη διάθεση του Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Άντερσον Κορρέια, Ανδρέας Χρίστου, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Ιωάννης Κωστή, Μαρίνος Τζιωνής, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Ελβετός Anojen Kanagasingam.