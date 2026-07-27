ΦΩΤΟ: Ψηλά η σημαία της Κύπρου: Η καταπληκτική εμφάνιση και οι πανηγυρισμοί του Ιωσήφ Κεσίδη!

Έγραψε ιστορία ο Ιωσήφ Κεσίδης κατακτώντας το βράδυ της Δευτέρας (27/07/26) το πρώτο μετάλλιο της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες που διεξάγονται στη Γλασκώβη.

Ο Ιωσήφ Κεσίδης, με μια καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό της σφυροβολίας, κατέκτησε τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο, με καλύτερη του βολή την 5η στα 76.97 μέτρα!

Δείτε φωτογραφίες από την προσπάθεια και τους πανηγυρισμούς του πρωταθλητή μας.







