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Aυτό που θέλει να βλέπει

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Aυτό που θέλει να βλέπει

Η ποδοσφαιρική σεζόν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται την Κυριακή (07/06)

Την απαιτούμενη βελτίωση που θέλει να βλέπει σε κάθε παιχνίδι είδε ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Απόστολος Μάντζιος, στο φιλικό απέναντι στη Σλοβενία στη Λουμπλιάνα (1-1). «Τα παιδιά κατέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν ένα καλό δίδαγμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του. «Η ομάδα μας, με σωστό αγωνιστικό πλάνο, σωστή νοοτροπία και γενικά σωστή προσέγγιση του αγώνα, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα μας έχει μπει σε μια διαδικασία αλλαγής νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των αγώνων, με στόχο, μέχρι τους επίσημους αγώνες το Φθινόπωρο στο Nations League, να μπορέσει να διεκδικήσει τους ψηλούς στόχους που έχουν τεθεί» αναφέρεται σε ανάρτηση από την ομοσπονδία.

Η ποδοσφαιρική σεζόν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκληρώνεται την Κυριακή (07/06), με αντίπαλο το Λιχτενστάιν, στις 16:00, στην πόλη Βαντούζ. Η προετοιμασία για τον αγώνα αυτό θα ολοκληρωθεί σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Κύπρου) στο Rheinpark Stadion στο Βαντούζ, και συνέντευξη Τύπου μισή ώρα νωρίτερα, στις 11:30.

Η δυναμικότητα του Λιχτενστάιν είναι σαφώς χαμηλότερη από τη Σλοβενία, όμως αυτό από μόνο του δεν προεξοφλεί και τη νίκη για την Εθνική μας, που είναι και ο στόχος στον κυριακάτικο αγώνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σε αυτό το επίπεδο, κανένας αγώνας δεν κερδίζεται χωρίς σοβαρότητα και μεγάλη προσπάθεια, κάτι που έχει ήδη τονίσει προς τους ποδοσφαιριστές του ο Απόστολος Μάντζιος. Στον αγώνα με το Λιχτενστάιν δεν θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Ανδρέου, που θα εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής από την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στη Σλοβενία.

Στην αποστολή της Εθνικής βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Άντερσον Κορρέια, Ανδρέας Χρίστου, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Μαρίνος Τζιωνής,  Λοΐζος Λοΐζου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

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