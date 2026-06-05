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Οριστικό με Λοΐζου: Πάει για ιατρικά και κλείνει τη μεγάλη συμφωνία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικό με Λοΐζου: Πάει για ιατρικά και κλείνει τη μεγάλη συμφωνία!

Ικανοποιήθηκε τόσο η πλευρά του 22χρονου όσο και της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μια ανάσα από το νέο βήμα στην καριέρα του βρίσκεται ο Λοΐζος Λοΐζου!

Ο Κύπριος διεθνής βρέθηκε προ ημερών στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος φαίνεται πως το έβαλε… σκοπό να τον εντάξει στο δυναμικό του καθώς ικανοποίησε τόσο την πλευρά του 22χρονου όσο και της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προσφορά στους Ισραηλινούς που ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, με την Ομόνοια να διατηρεί το 15%! Παράλληλα, ο Λοΐζου αναμένεται πως θα αμείβεται με πάνω από 700.000 ευρώ ετησίως!

Το νεότερο που προκύπτει είναι πως ο Λοΐζου θα ταξιδέψει άμεσα για τη Σερβία, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, αν όλα κυλήσουν ομαλά.

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