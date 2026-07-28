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Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του - Έκανε τατουάζ τον Ντε Λα Φουέντε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του - Έκανε τατουάζ τον Ντε Λα Φουέντε!

Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία, κάνοντας τατουάζ το πρόσωπο του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια απέδειξε πως όταν δίνει μια υπόσχεση, την τηρεί. Ο Ισπανός αριστερός μπακ προχώρησε σε μία ιδιαίτερη κίνηση μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία, κάνοντας τατουάζ το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Αργεντινή, ο Κουκουρέγια είχε δηλώσει πως, σε περίπτωση που η «ρόχα» κατακτούσε το τρόπαιο, θα αποτύπωνε στο σώμα του το πρόσωπο του προπονητή του. Μετά τη νίκη της Ισπανίας και την κατάκτηση του δεύτερου Μουντιάλ στην ιστορία της, ο 28χρονος αμυντικός έκανε πράξη τη δέσμευσή του.

Το εντυπωσιακό τατουάζ απεικονίζει τον Λουίς ντε λα Φουέντε και αποτελεί φόρο τιμής στον άνθρωπο που οδήγησε την Ισπανία σε ακόμη μία ιστορική επιτυχία, έχοντας ήδη κατακτήσει μαζί της και το EURO 2024. Η κίνηση του Κουκουρέγια έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς φίλους του ποδοσφαίρου να σχολιάζουν με χιούμορ αλλά και θαυμασμό την τήρηση της υπόσχεσής του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κουκουρέγια είχε αστειευτεί και με μία ακόμη υπόσχεση πριν από το Μουντιάλ, λέγοντας πως αν η Ισπανία κατακτούσε το τρόπαιο θα αποχωρούσε από την εθνική ομάδα, καθώς μετά από ένα EURO και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα είχε κάτι περισσότερο να πετύχει. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο έμπειρος μπακ θα συνεχίσει κανονικά να φορά τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.

athletiko.gr 

 

 

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