Τελειώνει τη δουλειά στο Αλμάτι

Έφτασε νωρίς το μεσημέρι στο Αλμάτι του Καζακστάν η Ομόνοια, για τον επαναληπτικό της Τετάρτης (29/7, 18:00) με την Καϊράτ. Έχοντας ως ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα στο ΓΣΠ, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ολοκλήρωσε χθες Δευτέρα την προετοιμασία της επί κυπριακού εδάφους. Την τελευταία της προπόνηση πριν από την καθοριστική αναμέτρηση με τους Καζάκους, θα την πραγματοποιήσει στο Ortalyk Stadion σήμερα Τρίτη. Νωρίτερα θα προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου του προπονητή.

Στο τριφύλλι δεν υπάρχουν επιπλέον αγωνιστικά προβλήματα με τον Νεγκό να είναι δεδομένα απών λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε στο πρώτο παιχνίδι. Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Σίμιτς ο οποίος τα πήγε πολύ καλά στο ΓΣΠ. Όσον αφορά τον Λοΐς Ντιονί, ο Γάλλος επιθετικός ανέβασε στροφές τις τελευταίες μέρες και δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά στο αυριανό παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα, ο Νορβηγός προπονητής κατέστησε σαφές στους ποδοσφαιριστές του πως ο επαναληπτικός είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι το οποίο χρειάζεται μέγιστη προσοχή και συγκέντρωση. Η Ομόνοια έδειξε στο πρώτο ματς πως είναι καλύτερη ομάδα από τους Καζάκους, αυτό ωστόσο θα πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδό τους. Εάν οι πράσινοι καταφέρουν να βρουν ένα γκολ νωρίς στο ματς, τότε αυτόματα τα δεδομένα απλοποιούνται για αυτούς.