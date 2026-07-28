Χάλασε του Μασέκο!

Δεν προχωρά του Ταπέλο Μασέκο στην Μακ Άλγκερ Αλγερίας σύμφωνα με δημοσιεύματα στο «Χ».

Τις προηγούμενες ημέρες αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι πως ο πρώην άσος της ΑΕΛ ήταν πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα τςη Αλγερίας.

Η προδιαγραφόμενη ωστόσο συμφωνία φαίνεται πως έχει χαλάσει αφού η ομάδα του Μασέκο, Μαμελόντι Σάνταουνς δεν θέλει να τον παραχωρήσει εκεί.

Τώρα, αν αυτή η νέα εξέλιξη αλλάξει τα δεδομένα στην ΑΕΛ, είναι κάτι που θα το δείξει το αμέσως επόμενο διάστημα.

🚨THAPELO MASEKO SEARCHES FOR NEW DESTINATION AS MC ALGER TALKS FALL THROUGH ⚽✈️



​South African international Thapelo Maseko is back on the market after discussions over a switch to Algerian side MC Alger hit a brick wall.



​With Mamelodi Sundowns granting the winger… pic.twitter.com/eAiZad34JI