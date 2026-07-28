Χάλασε του Μασέκο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Εξέλιξη με τον Νοτιοαφρικανό ακραίο επιθετικό
Δεν προχωρά του Ταπέλο Μασέκο στην Μακ Άλγκερ Αλγερίας σύμφωνα με δημοσιεύματα στο «Χ».
Τις προηγούμενες ημέρες αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι πως ο πρώην άσος της ΑΕΛ ήταν πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα τςη Αλγερίας.
Η προδιαγραφόμενη ωστόσο συμφωνία φαίνεται πως έχει χαλάσει αφού η ομάδα του Μασέκο, Μαμελόντι Σάνταουνς δεν θέλει να τον παραχωρήσει εκεί.
Τώρα, αν αυτή η νέα εξέλιξη αλλάξει τα δεδομένα στην ΑΕΛ, είναι κάτι που θα το δείξει το αμέσως επόμενο διάστημα.
🚨THAPELO MASEKO SEARCHES FOR NEW DESTINATION AS MC ALGER TALKS FALL THROUGH ⚽✈️— MrksPSLClub (@MrksPSLClub) July 27, 2026
South African international Thapelo Maseko is back on the market after discussions over a switch to Algerian side MC Alger hit a brick wall.
With Mamelodi Sundowns granting the winger… pic.twitter.com/eAiZad34JI
🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋; The proposed move of Thapelo Maseko to MC Alger has completely collapsed🇿🇦🇩🇿— mkadimba jnr (@Mkadimbajnr) July 27, 2026
Despite initial interest and discussions between the parties, no agreement was reached differences remaining between the involved sides
Maseko is now assessing other options as he looks… pic.twitter.com/Bna0r1BeqO