Χάλκινος ο Κυριάκου στην Γλασκώβη!

«Δράστης» της νέας επιτυχίας, μετά τα χθεσινά μετάλλια των Ιωσήφ Κεσίδη (αργυρό) και Μίλαν Τράικοβιτς (χάλκινο) στον στίβο ο Νεόφυτος Κυριάκου, ο οποίος κατετάγη στην 3η θέση στον τελικό του άλματος στην ενόργανη γυμναστική και θα επιστρέψει στην Κύπρο με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος!

Ο Νεόφυτος ισοβάθμησε στην 3η θέση (13.733) με τον Μοχάμαντ Αϊμί από τη Μαλαισία, αλλά πήρε το μετάλλιο -και άφησε στην 4η θέση τον αντίπαλό του- γιατί είχε τις λιγότερες μειώσεις στα άλματα του σε σχέση με τον Αϊμί. Πρώτος κατετάγη ο εκπληκτικός Καναδός Φέλιξ Ντόλτσι (13.766) και δεύτερος ο Άγγλος Λουκ Γουάιτχαουζ (13.749).

Τεράστια επιτυχία για τον αθλητή μας, ο οποίος βάζει το όνομα του δίπλα σε άλλα σπουδαία ονόματα που έχουν πάρει μετάλλιο για τη χώρα μας σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι ασφαλώς και οι Αγώνες της Κοινοπολιτείας!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει τον Νεόφυτο και την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής για τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή! Μια επιτυχία που τιμά τον ίδιο, την οικογένεια του, τον προπονητή του Ηρόδοτο Γιωργαλλά, την ομοσπονδία του και γενικότερα τον κυπριακό αθλητισμό!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner) και τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners) για τη συνεργασία και την στήριξη τους προς την υλοποίηση της αποστολής της.