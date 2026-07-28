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Νέος προπονητής της εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος προπονητής της εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι

Mετά το απότομο ναυάγιο της υπόθεσης, Αντρέα Πίρλο

Μετά από μπόλικες φουρτούνες, η εθνική Ιταλίας δείχνει πως καταλήγει επιτέλους σε νέο προπονητή, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να είναι έτοιμος να αναλάβει και πάλι τα ηνία της ομάδας.

Η υπόθεση του Αντρέα Πίρλο δεν προχώρησε για την Ιταλία, λόγω της σύνδεσης του με ρώσικη τοιχωματική εταιρεία, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να τον απορρίψει και να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις.

Μάλιστα λόγω της απόφασης αυτής οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο προχώρησαν στην παραίτησή τους από τα διοικητικά καθήκοντα που είχαν στην εθνική ομάδα, με τον Πίρλο να είναι προσωπική τους επιλογή.

Εν τέλει στον πάγκο θα καθίσει ο άνθρωπος που έφερε στη χώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τη «σκουάντρα ατζούρα» να κατακτά το EURO του 2022, υπό τις οδηγίες του.

Μετά από το 2023 και την αποχώρηση του από την εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι πρόκειται να προληφθεί εκ νέου, με τις ανακοινώσεις να είναι το μοναδικό πράγμα που απομένει για να επισημοποιηθεί η μεγάλη αυτή επιστροφή.

Επιπλέον σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι θα είναι και ο Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή.

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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