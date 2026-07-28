Ο Μπενζεμά δεν φεύγει... τζάμπα από την Αλ Χιλάλ

Χαμό έχει προκαλέσει στη Σαουδική Αραβία η άρνηση του Καρίμ Μπενζεμά να απορρίψει όλες τις προτάσεις που του έχει κάνει η Αλ Χιλάλ, για τον πρόωρο τερματισμό της συνεργασίας τους.

Το μέλλον του Γάλλου στράικερ στο κλαμπ έχει εξελιχθεί σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγοι μήνες μετά την άφιξη του παίκτη στην Αλ Χιλάλ και η διοίκηση επιθυμεί τη λύση του συμβολαίου του, προκειμένου να απελευθερωθεί μία θέση ξένου ποδοσφαιριστή και να προχωρήσει σε νέες μεταγραφικές κινήσεις.

Ωστόσο, ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δε συμφωνεί - επί του παρόντος, τουλάχιστον - με αυτή την προοπτική. Ο Μπενζεμά έχει ξεκαθαρίσει πως σκοπεύει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027, με τα τοπικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο πολύπειρος στράικερ έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις που έλαβε στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, δυσκολεύοντας σημαντικά τα σχέδια της Αλ Χιλάλ.

Ο Γάλλος μετακόμισε στην ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο, έπειτα από δυόμισι χρόνια στην Αλ Ιτιχάντ. Η μεταγραφή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Σαουδική Αραβία, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είδε με καλό μάτι τη μετακίνησή του στη μεγάλη αντίπαλο της Αλ Νασρ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Arriyadiyah», η Αλ Χιλάλ πρότεινε στον Μπενζεμά να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα που ανέβηκε πρόσφατα στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, παρ΄ όλα αυτά, ο Γάλλος άσος απέρριψε και αυτή την προοπτική.

Το μοναδικό ενδεχόμενο που εξετάζει για να λυθεί πρόωρα η συνεργασία του είναι να λάβει ολόκληρο τον μισθό που προβλέπεται για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Σε αυτή - και μόνο περίπτωση - θα δεχόταν να μείνει ελεύθερος και να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Από την πλευρά της, η διοίκηση θεωρεί πως ένα τέτοιο σενάριο είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς πέρα από το μεγάλο οικονομικό κόστος, θα αποτελούσε και έμμεση παραδοχή ότι η μεταγραφή του Μπενζεμά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες.

Στο σύντομο πέρασμά του από την ομάδα, ο Γάλλος επιθετικός κατέγραψε 13 συμμετοχές και σημείωσε 9 γκολ. Παρά τα καλά προσωπικά του νούμερα, η συνολική εικόνα της Αλ Χιλάλ δεν βελτιώθηκε, με αρκετούς φιλάθλους να θεωρούν ότι είχε μερίδιο ευθύνης για την πτώση της απόδοσης της ομάδας.