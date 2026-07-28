«Πολύ κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός-Σαρλερουά, ζήτησε μία-δύο μέρες ο Τιτραουί»

Φουλάρει για τη μεταγραφή του Γιασίν Τιτραουί ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πρωινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sudinfo.be», οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου Αλγερινού χαφ.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, οι Βέλγοι απέρριψαν την πρώτη προσφορά του Ολυμπιακού που κυμαινόταν στα 7 εκατ. ευρώ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» επανήλθαν με νέα πρόταση η οποία είναι στα 8 εκατ. ευρώ και άλλα 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Ένα πακέτο 10 εκατ. ευρώ δηλαδή, το οποίο θα ικανοποιούσε τη Σαρλερουά για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

«Τις τελευταίες ώρες, οι θέσεις των δύο συλλόγων έχουν πλησιάσει σημαντικά. Καταλαβαίνουμε ότι η τελευταία προσφορά του Ολυμπιακού είναι οκτώ εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους που θα μπορούσαν να ανεβάσουν το συνολικό ποσό στα δέκα εκατομμύρια ευρώ που ζητούν ο Μεχντί Μπαγιάτ και η ομάδα του. Αυτά τα μπόνους συνδέονται με τον αριθμό των φορών που ο Τιτραουί ξεκινάει βασικός για την ελληνική ομάδα, καθώς και με την πρόκριση της ομάδας στους ομίλους του Champions League», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης πως ο Τιτραουί έχει ζητήσει προθεσμία 1-2 ημέρες, πριν προχωρήσει η μεταγραφή προς την ολοκλήρωσή της. Ο λόγος φαίνεται πως είναι ότι θέλει να εξετάσει εάν του έρθει κάποια πρόταση από την Premier League, έχοντας ως όνειρο να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Και ενώ την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός πιέζει για την απόκτηση του παίκτη, αφού πρέπει να δηλώσει το επόμενο διάστημα την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με τη Ναϊμέχεν και θα ήθελε ιδανικά να έχει τον ποδοσφαιριστή σύντομα στην Ελλάδα, ώστε να κάνει μερικές προπονήσεις με την ομάδα του.