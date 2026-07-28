ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πολύ κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός-Σαρλερουά, ζήτησε μία-δύο μέρες ο Τιτραουί»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πολύ κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός-Σαρλερουά, ζήτησε μία-δύο μέρες ο Τιτραουί»

Οι Βέλγοι απέρριψαν την πρώτη προσφορά που κυμαινόταν στα 7 εκατ. ευρώ

Φουλάρει για τη μεταγραφή του Γιασίν Τιτραουί ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πρωινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sudinfo.be», οι Πειραιώτες βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου Αλγερινού χαφ.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, οι Βέλγοι απέρριψαν την πρώτη προσφορά του Ολυμπιακού που κυμαινόταν στα 7 εκατ. ευρώ, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» επανήλθαν με νέα πρόταση η οποία είναι στα 8 εκατ. ευρώ και άλλα 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Ένα πακέτο 10 εκατ. ευρώ δηλαδή, το οποίο θα ικανοποιούσε τη Σαρλερουά για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

«Τις τελευταίες ώρες, οι θέσεις των δύο συλλόγων έχουν πλησιάσει σημαντικά. Καταλαβαίνουμε ότι η τελευταία προσφορά του Ολυμπιακού είναι οκτώ εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους που θα μπορούσαν να ανεβάσουν το συνολικό ποσό στα δέκα εκατομμύρια ευρώ που ζητούν ο Μεχντί Μπαγιάτ και η ομάδα του. Αυτά τα μπόνους συνδέονται με τον αριθμό των φορών που ο Τιτραουί ξεκινάει βασικός για την ελληνική ομάδα, καθώς και με την πρόκριση της ομάδας στους ομίλους του Champions League», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης πως ο Τιτραουί έχει ζητήσει προθεσμία 1-2 ημέρες, πριν προχωρήσει η μεταγραφή προς την ολοκλήρωσή της. Ο λόγος φαίνεται πως είναι ότι θέλει να εξετάσει εάν του έρθει κάποια πρόταση από την Premier League, έχοντας ως όνειρο να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Και ενώ την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός πιέζει για την απόκτηση του παίκτη, αφού πρέπει να δηλώσει το επόμενο διάστημα την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς με τη Ναϊμέχεν και θα ήθελε ιδανικά να έχει τον ποδοσφαιριστή σύντομα στην Ελλάδα, ώστε να κάνει μερικές προπονήσεις με την ομάδα του.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φέρτε του τον επόμενο!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντρα στην Λίνκολν η Ομόνοια αν δεν τα καταφέρει με Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο δισεκατομμυριούχος στον οποίο θέλει να πουλήσει η FIFA το 20% του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο ever στο «Αλφαμέγα» είναι του Μπράντον Τόμας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πυροδοτήθηκε η «βόμβα» της ΑΕΚ: Ο Μάγερ υπέγραψε με την Ένωση!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε συζήτηση για πώληση: Η απόφαση της Ρεάλ για Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ο ευρωπαίος Απόλλωνας επέστρεψε Λεμεσό και ο κόσμος δήλωσε παρών!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Μπρόρσον από τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε κι άλλο μετάλλιο ο Γεωργίου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανικός από τους ΑΕΛίστες

ΑΕΛ

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έτοιμη για πρόκριση η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει»: Σκληρή αντίδραση της UEFA στο πλάνο Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: ΑΕΛίστικος χαμός στην Παρεκκλησιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη