Το άτυπο βέτο της LaLiga και η μεγάλη διαρροή από την Αγγλία

Η Premier League δείχνει να ανοίγει επικίνδυνες «ρωγμές», την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα συνεχίζουν να αντλούν παίκτες από το αγγλικό πρωτάθλημα. Το άτυπο «βέτο» που έχουν επιβάλει μεταξύ τους -και με την Ατλέτικο Μαδρίτης- ενισχύει αυτή την τάση, καθώς οι τρεις μεγάλοι της LaLiga αποφεύγουν συστηματικά να κάνουν μεταγραφές μεταξύ τους, ακόμη και όταν πρόκειται για παίκτες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν άμεσα το προϊόν του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες θεωρείται σχεδόν «ιεροσυλία», επειδή Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ενδιαφέρονται για παίκτη της Ατλέτικο. Στην Ισπανία, προτιμούν να τον δουν να φεύγει στο εξωτερικό για 150 εκατ. ευρώ, παρά να μετακινηθεί εντός συνόρων. Έτσι, η LaLiga χάνει την ευκαιρία να αυξήσει την αξία των δικών της ποδοσφαιριστών και καταλήγει να στηρίζεται υπερβολικά σε ξένους.

Τα τελευταία μεταγραφικά παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά. Στο τρέχον παράθυρο, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε παίκτες από Μάντσεστερ Σίτι (Μπερνάρντο), Λίβερπουλ (Κονατέ), Τσέλσι (Κουκουρέγια) και Ίντερ (Ντάμφρις). Η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον Γκόρντον από τη Νιούκαστλ και τον Αντεγέμι από τη Ντόρτμουντ. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται συνεχώς: Χούισεν, Άλεξ Άρνολντ, Ράσφορντ, Ραφίνια, Μπέλινγχαμ, Ντάνι Όλμο, Χουλιάν Ροντρίγκες… Για κάθε Φραν Γκαρθία που αναδεικνύεται, εμφανίζονται πολλαπλάσιοι ξένοι που καλύπτουν τα κενά των μεγάλων.

Την ίδια στιγμή, η Premier League βλέπει ολοένα και περισσότερους παίκτες να φεύγουν. Η αυτοεπιβαλλόμενη απαγόρευση των ισπανικών γιγάντων λειτουργεί ως «ασπίδα τιμής», αλλά περιορίζει την ανάπτυξη του προϊόντος τους, αναγκάζοντάς τους να ψάχνουν λύσεις σε διογκωμένες αγορές όπως η αγγλική. Αυτό που τους σώζει είναι ότι η Premier League δεν είναι «Ντίσνεϊλαντ» και ότι η ζωή στην Ισπανία παραμένει εξαιρετικά ελκυστική· πολλοί παίκτες προτιμούν την ποιότητα ζωής από το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Για αυτό και η «ρωγμή» στο αγγλικό ποδόσφαιρο μεγαλώνει. Μια ρωγμή που μπορεί να φέρει τον Ρόδρι πίσω στην Ισπανία. Μια ρωγμή που, στο μέλλον, ίσως ανοίξει τον δρόμο και για τον Χάαλαντ, προς τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.