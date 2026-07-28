ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φέρντιναντ ζητά από τον Γουέλμπεκ να γυρίσει… σπίτι, πικάροντας ταυτόχρονα την Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Φέρντιναντ ζητά από τον Γουέλμπεκ να γυρίσει… σπίτι, πικάροντας ταυτόχρονα την Τσέλσι

Θύμισε σε όλους ότι οι «μπλε» φέτος δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Και από το πουθενά, η Τσέλσι των πανάκριβων μεταγραφών, με έμφαση στα νέα και φιλόδοξα ταλέντα, φαίνεται πως στρέφεται στην περίπτωση του 35χρονου Ντάνι Γουέλμπεκ.

Ο Άγγλος φορ μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Μπράιτον έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον θρύλο των «κόκκινων διαβόλων», Ρίο Φέρντιναντ.

Ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μία δημοσίευση του στα social media, ζητά από τον Γουέλμπεκ να τα ξεχάσει όλα και να επιστρέψει πίσω στο σπίτι, στο Μάντσεστερ, τονίζοντας μάλιστα ότι εκεί θα έχει τη δυνατότητα να παίξει στο Champions League, κάτι που στην Τσέλσι δεν θα μπορεί, διότι οι Λονδρέζοι έμειναν εκτός από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση για φέτος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ρίο Φέρντιναντ: «Γουέλμπεκ ξέχασε τους και έλα πίσω στο σπίτι. Στο Μάντσεστερ υπάρχει και το Champions League».

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Τουν δεν έκανε το... χατίρι στην ΑΕΚ, πέρασε με επική ανατροπή η Ντιναμό Ζάγκρεμπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολες συνθήκες και στη 10η θέση η Βαλεντίνα Σάββα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πέμπτη στους Κοινοπολιτειακούς η Έλενα Κουλιτσένκο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πίστη για ανατροπή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ 1,221 δισεκατομμυρίων ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό το ματς ο κόσμος το περίμενε χρόνια, τελειώσαμε την δουλειά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη ευρωπαϊκή τριάρα του Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φέρτε του τον επόμενο!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντρα στην Λίνκολν η Ομόνοια αν δεν τα καταφέρει με Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο δισεκατομμυριούχος στον οποίο θέλει να πουλήσει η FIFA το 20% του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο ever στο «Αλφαμέγα» είναι του Μπράντον Τόμας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πυροδοτήθηκε η «βόμβα» της ΑΕΚ: Ο Μάγερ υπέγραψε με την Ένωση!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε συζήτηση για πώληση: Η απόφαση της Ρεάλ για Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ο ευρωπαίος Απόλλωνας επέστρεψε Λεμεσό και ο κόσμος δήλωσε παρών!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Μπρόρσον από τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη