Ο Φέρντιναντ ζητά από τον Γουέλμπεκ να γυρίσει… σπίτι, πικάροντας ταυτόχρονα την Τσέλσι

Και από το πουθενά, η Τσέλσι των πανάκριβων μεταγραφών, με έμφαση στα νέα και φιλόδοξα ταλέντα, φαίνεται πως στρέφεται στην περίπτωση του 35χρονου Ντάνι Γουέλμπεκ.

Ο Άγγλος φορ μετά από μία εξαιρετική σεζόν με την Μπράιτον έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον θρύλο των «κόκκινων διαβόλων», Ρίο Φέρντιναντ.

Ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μία δημοσίευση του στα social media, ζητά από τον Γουέλμπεκ να τα ξεχάσει όλα και να επιστρέψει πίσω στο σπίτι, στο Μάντσεστερ, τονίζοντας μάλιστα ότι εκεί θα έχει τη δυνατότητα να παίξει στο Champions League, κάτι που στην Τσέλσι δεν θα μπορεί, διότι οι Λονδρέζοι έμειναν εκτός από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση για φέτος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ρίο Φέρντιναντ: «Γουέλμπεκ ξέχασε τους και έλα πίσω στο σπίτι. Στο Μάντσεστερ υπάρχει και το Champions League».