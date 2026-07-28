Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι χειρουργήθηκε στη μέση o Ρόδρι

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι ο Ρόδρι υποβλήθηκε σε μια επιτυχημένη στη μέση του στη Μαδρίτη. Ο 30χρονος μέσος των Πολιτών αισθανόταν ενοχλήσεις και αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό με χειρουργείο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος πρόσφατα κατέκτησε το Μουντιάλ με την Ισπανία, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της φετινής διοργάνωσης. Παρότι η Σίτι δεν έχει ανακοινώσει το διάστημα κατά το οποίο ο 30χρονος χαφ θα απουσιάσει, η συμμετοχή του στα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν θεωρείται αμφίβολη.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από το όνομά του και στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μαρέσκα, πάντως, έσπευσε να τα διαψεύσει.

Ο ίδιος πάντως μέχρι στιγμής εξακολουθεί να είναι κάτοικος Μάντσεστερ, με την ομάδα του να εύχεται στον Ισπανό σταρ ταχεία ανάρρωση προκειμένου να φορέσει όσο πιο σύντομα γίνεται τη φανέλα της.

Η ενημέρωση της ομάδας

«Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαιώνει ότι ο Ρόδρι υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μικροεπέμβαση στη μέση.

Ο μέσος της ομάδας αισθανόταν ενοχλήσεις για κάποιο διάστημα, αλλά πλέον υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ξεκινά μια σύντομη περίοδο αποκατάστασης.

Όλοι στον σύλλογο του εύχονται ταχεία ανάρρωση, ενώ το ManCity.com θα σας ενημερώνει σχετικά με την πορεία της αποκατάστασής του».