Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

Θετικό πρόσημο είχε για την εθνική μας ομάδα η εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σλοβενία στη Λιουμπλιάνα, η οποία έληξε ισόπαλη 1-1, με την ομάδα του Απόστολου Μάντζιου να αγωνίζεται από το 62΄ με παίκτη λιγότερο ένεκα αποβολής του Π. Ανδρέου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Κύπρος, η οποία στο πρώτο ημίχρονο άφησε καλές εντυπώσεις, προηγήθηκε με ωραίο γκολ του Τζιωνή στο 7ο λεπτό, ενώ η ισοφάριση των γηπεδούχων ήρθε στα μέσα της επανάληψης με τον Ντρκούσιτς (66΄).

Ντεμπούτο με την εθνική μας ομάδα, στην πρώτη τους παρουσία στην αποστολή, έκαναν οι Χρίστου και Ναούμ, οι οποίοι αγωνίστηκαν ως αλλαγή εισερχόμενοι στο 72΄ και 85΄ αντίστοιχα.

Ο αγώνας, όπως και αυτός της Κυριακής (7/6, 16:00) στο Λίχτενσταϊν με την εθνική της χώρας, εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής μας για τους αγώνες του Nations League το ερχόμενο Φθινόπωρο, όπου για τον 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας θα αντιμετωπίσει Μαυροβούνιο, Λετονία και Αρμενία.

Σημειώνεται πως αυτό ήταν το τέταρτο φιλικό της εθνικής μας μετά το πέρας των προκριματικών του Μουντιάλ και το πρώτο εκτός έδρας, μετά τις εντός έδρας ήττες από Εσθονία (4-2), Λευκορωσία (1-0) και τη νίκη επί Μολδαβίας (1-0).

Ο αγώνας

Η Σλοβενία μόλις στο 2ο λεπτό «άγγιξε» το γκολ με την κοντινή προβολή του Βιπότνικ που δεν βρήκε στόχο και η Κύπρος απάντησε με... γκολ στη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων. Η εθνική μας άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό με εξαιρετικό γκολ του Τζιωνή με τσίμπημα με το εξωτερικό, έπειτα από κάθετη του Γεωργίου που έβγαλε τον άσο της Ούτα Αράντ τετ-α-τετ με τον Όμπλακ. Οι διεθνείς μας πατούσαν καλά στον αγωνιστικό χώρο και στο πρώτο εικοσάλεπτο είχε άλλες δύο τελικές με Τζιωνή και Ανδρέου, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου η Κύπρος απείλησε με κεφαλιά του Σιέλη και δυνατό σουτ του Κάστανου. Ενδιάμεσα, η Σλοβενία είχε τη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία της, με άστοχο σουτ του Στουρμ (37΄).

Πέραν από μιας φάσης για κάθε ομάδα στο πρώτο διάστημα της επανάληψης δεν καταγράφηκε οτιδήποτε αξιοσημείωτο, μέχρι την αποβολή του Π. Ανδρέου στο 62΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα (σε 10΄), για πάτημα στον Βέρμπιτς. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για την Κύπρο όταν τέσσερα λεπτά αργότερα ο νεοεισελθόντας Ντρκούσιτς ισοφάρισε για τους Σλοβένους με κοντινό σουτ σε φάση διαρκείας (66΄). Με παίκτη περισσότερο, οι γηπεδούχοι πίεσαν για το γκολ της ανατροπής κι είχαν αρκετές φάσεις, όμως οι Ντρκούσιτς (68΄) και Λόβριτς (76΄) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Φαμπιάνο ενώ οι Στουρμ (78΄), Τσέριν (83΄) και Ζελίκοβιτς (88΄) αστόχησαν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

88' Δυνατό εκτός περιοχής σουτ του Ζελίκοβιτς, έξω.

85' Σατσιάς και Ναούμ στις θέσεις των Κάστανου και Σιήκκη.

83' Σουτ του Τσέριν, κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

78' Σουτ του Στουρμ από ευνοϊκή θέση, έξω,

76' Σουτ του Λόβριτς, δύσκολη απόκρουση του Φαμπιάνο σε κόρνερ.

72' Κυριάκου αντί Πίττα, Χρίστου αντί Γεωργίου.

68' Σουτ του Ντρκούσιτς, έσωσε ο Φαμπιάνο.

66΄ Κίτρινη κάρτα στον Σιέλη.

66' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Σλοβενία με κοντινό σουτ του Ντρκούσιτς.

62' Aποβάλλεται ο Π. Ανδρέου με δεύτερη κίτρινη κάρτα για πάτημα στον Βέρμπιτς.

58' Κωστή και Κακουλλή στις θέσεις των Χαραλάμπους και Τζιωνή.

53' Πλασέ του Πίττα στην κίνηση μετά από γύρισμα του Τζιωνή, έξω.

52' Κίτρινη κάρτα στον Π. Ανδρέου.

50' Πλασέ του Τσέριν, έπεσε κι απέκρουσε ο Φαμπιάνο.

Δεύτερο ημίχρονο

45+1' Εκτός περιοχής δυνατό σουτ του Κάστανου, ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για την εθνική μας.

44' Ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Σιέλη μετά από σέντρα του Τζιωνή, μάζεψε ο Όμπλακ.

37' Mεγάλη ευκαιρία για τη Σλοβενία. Μετά από εκτέλεση φάουλ και διώξιμο του Φαμπιάνο η μπάλα κατέληξε στον Βιπότνικ που, με τον πορτιέρο μας εξουδετερωμένο (αλλά με αρκετά σώματα μπροστά στην εστία), σούταρε πάνω από τα δοκάρια.

32' Ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Στουρμ, έσωσε ο Φαμπιάνο.

30' Σουτ του Στουρμ, πολύ άστοχο.

-Πιέζουν οι Σλοβένοι αλλά αδυνατούν να απειλήσουν μέχρι στιγμής.

18' Σουτ του Ανδρέου, μπλοκάρει ο Όμπλακ.

7' ΓΚΟΛ, 1-0 η Κύπος με τον Τζιωνή! Με έξοχο τσίμπημα της μπάλας μετά από κάθετη του Γεωργίου που τον έβγαλε τετ-α-τετ με τον Όμπλακ.

6' Σουτ του Τζιωνή, μάζεψε ο Όμπλακ. Πρώτη τελική και για την εθνική μας.

2' Mεγάλη ευκαιρία για τη Σλοβενία με τον Βιπότνικ που με πολύ κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Βέρμπιτς αστόχησε.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Όμπλακ, Κούζμιτς (63΄ Κάρνιτσνικ), Μπιγιόλ, Μπρέκαλο (63΄ Ντρκούσιτς), Γιάνζα, Σέσλαρ (46΄ Μπέγκιτς), Τσέριν (85΄ Ζελίκοβιτς), Σβέτλιν (46΄ Λόβριτς), Βέρμπιτς (63΄ Σπόραρ), Βιπότνικ (75΄ Σοκλέρ), Στουρμ (89΄ Κόρεν)

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Σιήκκης (85΄ Ναούμ), Σιέλης, Λαϊφης, Μαλεκκίδης, Π. Ανδρέου, Χαραλάμπους (58΄ Κωστή), Κάστανος (85΄ Σατσιάς), Γεωργίου (72΄ Χρίστου), Τζιωνής (58΄ Κακουλλή), Πίττας (72΄ Κυριάκου).

ΣΚΟΡΕΡ: 66΄ Ντρκούσιτς / 7΄ Τζιωνής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 52΄ Π. Ανδρέου, 66΄ Σιέλης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / 62΄ Π. Ανδρέου (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πάτρικ Κόλαριτς (Κροατία)

Α' Βοηθός: Λούκα Πάγιτς (Κροατία)

Β' Βοηθός: Ιβάν Μιχάλι (Κροατία)

Τέταρτος διαιτητής: Νταβίντ Σμάιτς (Σλοβενία)