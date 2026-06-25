Στις 3 Νοεμβρίου η κλήρωση για το Nations League Γυναικών 2027

Στις 3 Νοεμβρίου 2026 μέσα από τη διαδικασία της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας θα μάθει η Εθνική μας ομάδα Γυναικών τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη διοργάνωση UEFA Nations League 2027.

Η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία και θα κληρωθεί με ομάδες που θα προέρχονται από την ίδια κατηγορία.

Η πρώτη θέση οδηγεί σε απευθείας άνοδο στη Β’ κατηγορία και κάτω από προϋποθέσεις, θα υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία για τις καλύτερες δεύτερες ομάδες των ομίλων μέσα από τους αγώνες play-offs.

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων:

1η και 2η αγωνιστική: Από τις 23 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Μαρίου 2027

3η και 4η αγωνιστική: Από τις 13 μέχρι τις 24 Απριλίου 2027

5η και 6η αγωνιστική: Από τις 7 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2027.

Πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και φιλικά προετοιμασίας και σύμφωνα με τις διεθνείς ημερομηνίες φιλικοί αγώνες μπορούν να διεξαχθούν εντός Οκτωβρίου (5-13) και μεταξύ Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου (24/11 – 5/12).