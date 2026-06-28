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Η... εκτόξευση περνά και από την Εθνική

ΓΗΠΕΔΟ

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Η... εκτόξευση περνά και από την Εθνική

Μέσα από το Μουντιάλ του 2026, βγαίνει ένα ισχυρό συμπέρασμα.

Βλέποντας κάποιους νεαρούς παίκτες να διακρίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ουσιαστικά να συστήνονται στο ποδοσφαιρικό κοινό, τόσο αντιλαμβάνομαι περισσότερο, το πόσο μπορεί να εκτοξευθεί ένας ποδοσφαιριστής μέσω της Εθνικής του ομάδας.

Και κάτι τέτοιο γίνεται ακόμη πιο ευδιάκριτο όταν η Εθνική είναι μικρομεσαία, δηλαδή οι επιτυχίες της είναι μεμονωμένες και άρα ένα αστέρι λάμπει περισσότερο, παρά σε μία Εθνική πολλών αστέρων.

Και ίσως οι δικοί μας παίκτες κατά το παρελθόν, να είχαν διαφορετική τύχη αν πετυχαίναμε ένα... θαύμα και λαμβάναμε μέρος σε μία μεγάλη διοργάνωση. Οι πόρτες για ένα προηγμένο πρωτάθλημα θα ήταν πολλές. Ποτέ δεν είναι αργά όμως και ας γίνει το... θαύμα για να επωφεληθούν οι νεότεροι.

Κρίστοφερ

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