Δανεικός στον Άγιαξ ο Τερ Στέγκεν

Έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στον Άγιαξ είναι ο Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να παρουσιάζει τη μεταγραφή ως ολοκληρωμένη.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα, τον Άγιαξ και την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τον Γερμανό διεθνή να μετακομίζει στο Άμστερνταμ με τη μορφή δανεισμού.

Η συμφωνία προβλέπει πως ο 33χρονος τερματοφύλακας θα αγωνιστεί στον «Αίαντα» έως το τέλος του Ιουνίου του 2027, ενώ ο ολλανδικός σύλλογος θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών του.