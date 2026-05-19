Το «πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να συμβεί», αποδείχτηκε πολύ πικρό για τη Γουέστ Χαμ

Μόλις τρία χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League στην Πράγα τον Ιούνιο του 2023, η Γουεστ Χαμ βρίσκεται με το ένα πόδι στην Championship. Η ήττα από τη Νιούκαστλ, σε μια σεζόν όπου η ομάδα παλεύει για την επιβίωση, έφερε στην επιφάνεια μια βαθιά κρίση που ξεκίνησε από την αποχώρηση του Μόγιες το καλοκαίρι του 2024. Οι οπαδοί που αποδοκίμαζαν τον Σκωτσέζο προπονητή, ζητώντας «φρέσκο αέρα» και πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, βλέπουν σήμερα μια ομάδα χειρότερη σε όλα τα επίπεδα. Η ευχή τους έγινε πραγματικότητα, αλλά με τρόπο που κανείς δεν περίμενε.

Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα την συνεργασία μου με αυτό εδώ το site και σας έχω εξηγήσει πως δεν έχω καμία σχέση με τη δημοσιογραφία, αφού η δουλειά μου είναι εντελώς διαφορετική, εξήγησα πως μία από τις ομάδες που πάντα μου άρεσαν από τότε που παρακολουθώ ποδόσφαιρο στη δεκαετία του ‘80, είναι η Γουέστ Χαμ.

Παραδοσιακά, έπαιζε πάντα ωραίο ποδόσφαιρο και ήταν και το βασικό της «όπλο», αλλά με τα χρόνια, επειδή έγινε μία ομάδα ασανσέρ και έπεφτε και ανέβαινε κατά καιρούς, ο πρώτος στόχος δεν έπαψε ποτέ να είναι να σώζει την κατηγορία.

Αλλά ο κόσμος πάντα και πολύ σωστά θέλει να βλέπει και ωραίο ποδόσφαιρο. Από αυτό το σημείο μέχρι αυτό που συνέβη με την παράνοια του κόσμου να αποδοκιμάζει τον Μόγιες υπάρχει άβυσσος! Το 2021-22, η ομάδα του τερμάτισε 7η στη Premier League με 56 βαθμούς, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή συμμετοχή για δεύτερη σερί χρονιά. Το 2022-23 ήταν η χρονιά-σταθμός: 14η θέση στο πρωτάθλημα (40 βαθμοί), αλλά θρίαμβος στην Ευρώπη με το Conference League. Η νίκη 2-1 επί της Φιορεντίνα χάρισε στην ομάδα το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από το 1965 και πρόκριση στο Europa League.

Ταυτόχρονα, ήταν και ο πρώτος τίτλος του συλλόγου από το 1980, το εμβληματικό Κύπελλο Αγγλίας ως ομάδα μάλιστα της δεύτερης κατηγορίας, που το είχε πετύχει με μία κεφαλιά ενός από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του κλαμπ, του Τρέβορ Μπρούκινγκ επί της Άρσεναλ .

Παρά την πίεση από τους φιλάθλους για πιο επιθετικό στυλ, ο Μόγιες είχε «χτίσει» μια συμπαγή, ανταγωνιστική ομάδα που απέδιδε αποτελέσματα.

Το 2023-24 αποτέλεσε την αρχή του τέλους. Η ομάδα τερμάτισε 9η (52 βαθμοί), έφτασε στα προημιτελικά του Europa League (αποκλεισμός από τη Λεβερκούζεν ), αλλά δεν εξασφάλισε ευρωπαϊκή θέση. Ο Σκωτσέζος προπονητής αποχώρησε στο τέλος της σεζόν, αφού δεν ανανέωσε. Οι ιδιοκτήτες επένδυσαν τα χρήματα από την πώληση του αρχηγού Ράις (105 εκατ. λίρες) σε μια σειρά μεταγραφών που δεν απέδωσαν. Η απόφαση να μην κρατήσουν τον Σκωτσέζο αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς η ομάδα έχασε την ταυτότητά της.

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε ο Λοπετέγι με φιλοδοξίες για «πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο». Μία απόλυτα αποτυχημένη επιλογή, ενός προπονητή που ουσιαστικά στους κύκλους των ατζέντηδων ανά τον κόσμο που έχω και την ευκαιρία να συναναστρέφομαι, πραγματικά γελάνε μαζί του!

Η Γουεστ Χαμ ξόδεψε σημαντικά ποσά σε παίκτες, αλλά τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Ο Ισπανός απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 με την ομάδα στην 14η θέση. Ακολούθησε ο Γκρέιαμ Πότερ, που άντεξε μόλις εννέα μήνες. Τον Σεπτέμβριο του 2025, με την ομάδα στον βυθό του βαθμολογικού πίνακα, ανέλαβε ο Νούνο. Παρά κάποιες αρχικές ενδείξεις βελτίωσης, παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη (18η θέση με 36 βαθμούς μετά από 37 αγώνες) με αδύναμη άμυνα, έλλειψη ταυτότητας και μακρά σειρά χωρίς μεγάλα αποτελέσματα.

Τα λάθη ήταν πολλαπλά. Πρώτα, η υποτίμηση της σταθερότητας που πρόσφερε ο Μόγιες. Δεύτερον, κακές μεταγραφικές επιλογές που δεν ενίσχυσαν την ομάδα ουσιαστικά. Τρίτον, η συχνή αλλαγή προπονητών δημιούργησε αστάθεια. Τα «σφυριά» πέρασαν από την ευρωπαϊκή χαρά στην αγωνία του υποβιβασμού, με χειρότερη επίδοση σε άμυνα και συνοχή και πολύ χειρότερη απόδοση!

Το μάθημα είναι σκληρό: σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως η Premier League, η σταθερότητα και η ρεαλιστική προσέγγιση μετράνε περισσότερο από τα όνειρα για «όμορφο ποδόσφαιρο». Η πτώση είναι προ των πυλών και απαιτεί το μέλλον περισσότερα από ακόμα μια αλλαγή προπονητή. Άλλωστε, τον άνθρωπο αυτήν την στιγμή μοιάζει να τον έχουν στο πάγκο. Ο Νούνο είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει σωστή δουλειά και να την επαναφέρει στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό που θα είναι πρόβλημα θα είναι, η αποψίλωση της ομάδας από σημαντικά στελέχη, αφού είναι δεδομένο πώς αρκετοί θα φύγουν.

Εκείνο που δεν αλλάζει είναι πως το «πρόσεχε τι εύχεσαι» δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρο και πικρό ως υπενθύμιση!

