Αυτοί είναι οι τρεις όροι που έβαλε ο Αντσελότι στον Νεϊμάρ

Σύμφωνα με Μέσο της Βραζιλίας, ο Αντσελότι μίλησε με τον Νεϊμάρ τέσσερις μέρες πριν τον συμπεριλάβει στην αποστολή του για το Μουντιάλ.

Οι διαδηλώσεις στη Βραζιλία με αίτημα την κλήση του Νεϊμάρ στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο έπιασαν... τόπο. Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στο Μουντιάλ κάνοντας πράξη την επιθυμία των εκατοντάδων φίλων της «σελεσάο» που διαδηλώσαν υπέρ της κλήσης του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέριο.

Ο Ιταλός τεχνικός συμπεριέλαβε στην τελική 26αδα τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν. Μάλιστα την ώρα που ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ στην αίθουσα έγινε το «έλα να δεις» με τους συμπατριώτες να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Η επιστροφή του 34χρονου ανάμεσα στους 26 επιλεγμένους παίκτες άρχισε να «χτίζεται» λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «Globo».

Την Πέμπτη (14/05), ο Ιταλός εκλέκτορας και ο αθλητικός διευθυντής της Βραζιλίας, επικοινώνησαν μέσω βιντεοκλήσης με τον επιθετικό για να του εξηγήσουν ξεκάθαρα την κατάστασή του, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια απουσίας από την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Τόσο ο Aντσελότι όσο και η Ομοσπονδία της χώρας έκριναν απαραίτητο να ξεκαθαρίσουν τις νέες συνθήκες πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντσελότι ενημέρωσε τον Νεϊμάρ ότι δεν θα είναι πλέον αρχηγός της ομάδας και ότι αρχικά δεν θα έχει εγγυημένη θέση στο βασικό σχήμα. Παράλληλα, του εξήγησε τους νέους κανόνες λειτουργίας και πειθαρχίας που εφαρμόζονται από την άφιξη του νέου τεχνικού επιτελείου.

Ο εκλέκτορας ανέλυσε επίσης τις αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το «κλίμα» της εθνικής ομάδας, ακόμη και ζητήματα όπως ο περιορισμός της έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πηγές της εθνικής ομάδας, ο Νεϊμάρ δέχθηκε θετικά το μήνυμα και διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσει σε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν η πρώτη άμεση επικοινωνία του Αντσελότι με τους παίκτες από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το κλίμα στη συζήτηση ήταν θετικό και χαλαρό.

Τη Δευτέρα (18/05) το πρωί, η φυσική κατάσταση του Νεϊμάρ παρακολουθήθηκε στενά από τη βραζιλιάνικη ομοσπονδία, μετά από ενόχληση στη γάμπα που αποκόμισε σε αγώνα της Σάντος απέναντι στην Κοριτίμπα. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, η τελική απόφαση ήταν να συμπεριληφθεί στην αποστολή αντί του Ζοάο Πέδρο.

