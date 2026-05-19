Το μήνυμα αλληλεγγύης του Λάζαρου Ρότα

Σε μια εποχή όπου πολλοί άνθρωποι κρύβουν τον πραγματικό τους πόνο πίσω από ένα χαμόγελο, ο διεθνής αμυντικός επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα ανθρωπιάς και ευαισθησίας. Με αφορμή τις πρόσφατες αυτοκτονίες νεαρών κοριτσιών, μίλησε για τη μοναξιά και την ψυχική πίεση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι σιωπηλά.

Τόνισε πως ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, μια κουβέντα ή μια αγκαλιά μπορούν να δώσουν δύναμη σε κάποιον που παλεύει μέσα του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έδειξε πως η ενσυναίσθηση και η ωριμότητα δεν έχουν ηλικία, στέλνοντας ένα μήνυμα που ξεπερνά το ποδόσφαιρο και αγγίζει την ίδια τη ζωή.

Μπράβο στον Λάζαρο, που ξέροντας ότι από τη στιγμή που παίζει ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο και έχει επιρροή σε κόσμο, επιλέγει να στέλνει τέτοια μηνύματα στήριξης, καθώς υπάρχουν ανθρώποι που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η τοποθέτηση του Λάζαρου Ρότα ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και θύμισε πως, τελικά, οι πιο σημαντικές νίκες είναι εκείνες που αφορούν τον άνθρωπο και τη ζωή.

Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις του:

«Θέλω δύο λεπτά από τον χρόνο σας. Ίσως είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή, έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών.

Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον για το αν νιώθει ή είναι καλά να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίον αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές.

Κάτι τελευταίο, θα αναφερθώ στους ίδιους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές».