ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ανάσανε η Ε.Ν Ύψωνα, δύο εισιτήρια παραμονής με τρεις... μονομάχους

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των play out το βράδυ της Δευτέρας (06/04) με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ε.Ν Ύψωνα και Ακρίτα.

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε 2-0 και πήρε βαθιά ανάσα… παραμονής, καθώς ανέβηκε στην 3η θέση και στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη, η αντίστοιχη της Χλώρακας έμεινε στους 26 και στην 7η.

Μετά το πέρας της δεύτερης στροφής της τελευταίας φάσης του πρωταθλήματος, Εθνικός και Ακρίτας παραμένουν σε δύσκολη θέση. Παρά τη νίκη των Αχνιωτών, απέχουν 4 βαθμούς από τον 5ο Ολυμπιακό, ο οποίος με τη σειρά του δεν έχει ξεμπερδέψει και θα ψάξει βαθμούς στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ένωση - Ολυμπιακός 1-3

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-3

Εθνικός - Ανόρθωση 1-0

Ακρίτας - Ε.Ν Ύψωνα 0-2

Η βαθμολογία

3η αγωνιστική

Παρασκευή 17.04.2026

19:00 ΑΕΛ – Ένωση

Κυριακή 19.04.2026

16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας