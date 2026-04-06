ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ανάσανε η Ε.Ν Ύψωνα, δύο εισιτήρια παραμονής με τρεις... μονομάχους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν έχει εμβόλιμη για το β' γκρουπ έτσι η δράση αρχίζει το σαββατοκύριακο 18-19/04

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των play out το βράδυ της Δευτέρας (06/04) με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ε.Ν Ύψωνα και Ακρίτα.

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε 2-0 και πήρε βαθιά ανάσα… παραμονής, καθώς ανέβηκε στην 3η θέση και στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη, η αντίστοιχη της Χλώρακας έμεινε στους 26 και στην 7η.

Μετά το πέρας της δεύτερης στροφής της τελευταίας φάσης του πρωταθλήματος, Εθνικός και Ακρίτας παραμένουν σε δύσκολη θέση. Παρά τη νίκη των Αχνιωτών, απέχουν 4 βαθμούς από τον 5ο Ολυμπιακό, ο οποίος με τη σειρά του δεν έχει ξεμπερδέψει και θα ψάξει βαθμούς στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ένωση - Ολυμπιακός 1-3

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-3

Εθνικός - Ανόρθωση 1-0

Ακρίτας - Ε.Ν Ύψωνα 0-2

Η βαθμολογία

3η αγωνιστική

Παρασκευή 17.04.2026

19:00 ΑΕΛ – Ένωση

Κυριακή 19.04.2026

16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Αδίστακτο» δίδυμο στον δρόμο για το 22ο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ανάσανε η Ε.Ν Ύψωνα, δύο εισιτήρια παραμονής με τρεις... μονομάχους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κρατά την ουσία ο Ρωσταντής, πικραμένος μα αισιόδοξος ο Οκκάς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το… one man show του Μπα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πήρε πάνω του ο Μπα και άφησε τον Ακρίτα στον… βυθό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποφόρτιση στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία της Τούμπας

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησαν ότι… διαφωνούν Θεουλή και Χριστοφόρου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρέδωσε το... στέμμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μία καλή... ένεση αυτοπεποίθησης

ΑΕΛ

|

Category image

Ανάλυση διαιτησίας: «Πολλά λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο δείχνοντας εύκολα κάποιες κίτρινες και χάνοντας άλλες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τελικά ποιος κατέκτησε το Κόπα Άφρικα;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν συναντηθεί… ακόμη περισσότερες φορές από τις 6 φετινές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Τένις

|

Category image

Αρχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο ο ΑΠΟΕΛ: Το πρόγραμμα για τον Απρίλιο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη