Γερμανία… επτά αστέρων, «ισοπέδωσε» το Κουρασάο

Έστησε πάρτι με επιβλητική επτάρα κόντρα στο Κουρασάο και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Μουντιάλ η Γερμανία!

Η ομάδα του Νάγκελσμαν προηγήθηκε νωρίς (6’) στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Χιούστον και παρότι ισοφαρίστηκε στο 21’, πέτυχε δύο ακόμα γκολ πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και τελικά νίκησε με το εμφατικό 7-1, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό για εκείνη τρόπο την πορεία της στον 5ο όμιλο, στον οποίο βρίσκονται επίσης Σουηδία και Τυνησία!

Από την άλλη, η μικρή νησιωτική χώρα της Καραϊβικής, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στάθηκε μια χαρά στο πρώτο ημίχρονο, όμως κατέρρευσε στο δεύτερο, όταν υποτάχθηκε πλήρως στην ξεκάθαρη ανωτερότητα της αντιπάλου της.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Γερμανία να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε, στο 6ο κιόλας λεπτό! Ο Ενμέτσα βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουρασάο και αφού συνεργάστηκε άψογα με τον Βιρτς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ!

Κυρίαρχοι από τα πρώτα λεπτά οι Γερμανοί, με τον Ενμετσά να απειλεί ξανά στο 9’, όταν σούταρε με πολλή δύναμη βλέποντας την μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη εστία. Στο 11’ ένα διαγώνιο και συρτό σουτ του Σανέ δεν βρήκε εστία, στο 12’ ο Ενμέτσα έκανε την τρίτη τελική του προσπάθεια, ενώ στο 14’ ο Βιρτς συνέκλινε από τα αριστερά και πλάσαρε με φάλτσο , στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Το Κουρασάο έκανε την πρώτη τελική του στο 19’, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση, ένα μακρινό σουτ του Λ. Μπακούνα έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 21’ η ομάδα του Κουρασάο μπήκε ξανά στη μεγάλη περιοχή των Γερμανών, με τον Κομενέντσια να σουτάρει με δύναμη και με την μπάλα να αλλάζει λίγο πορεία στο σώμα του Κίμιχ, πριν καταλήξει εντός εστίας για το 1-1!

Μετά από το γκολ που δέχθηκε, η Γερμανία πήρε ξανά τα ηνία του ματς, χάνοντας ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 28’, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, ο Σλότερμπεκ πήρε την κεφαλιά και ανάγκασε τον Ρουμ σε πολύ δύσκολη επέμβαση, ενώ στο 30’ ο Κομενέντσια έκοψε με καίριο τάκλιν του ένα δυνατό σουτ του Πάβλοβιτς.

Τελικά, η Γερμανία πήρε εκ νέου το προβάδισμα από μια στατική φάση στο 38’, με τον Μπράουν να εκτελεί κόρνερ και με τον Σλότερμπεκ να στέλενει την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά, σκοράροντας για πρώτη φορά με την εθνική του ομάδα και κάνοντας το 2-1! Μάλιστα, οι Γερμανοί βρήκαν και τρίτο γκολ πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ενμέτσα να παίρνει πέναλτι από τον Μπαζούρ και με τον Χάβερτς να νικά τον Ρουμ εκτελώντας συρτά στη δεξιά του γωνία, για να διαμορφώσει το 3-1!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Αντόνισε της Κηφισιάς να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ως η πρώτη αλλαγή του Κουρασάο και με τη Γερμανία να βρίσκει ξανά δίχτυα 70 δευτερόλεπτα μετά από τη σέντρα, με τον Κίμιχ να κάνει όμορφη κάθετη πάσα και με τον Μουσιάλα να σκοράρει με διαγώνιο πλασέ!

Το Κουρασάο απείλησε για πρώτη φορά μετά από το γκολ που πέτυχε, στο 62’, με τον Αντόνισε να εκτελεί φάουλ και με τον Λ. Μπάκουνα να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Σανέ κοντρόλαρε υπέροχα και βγήκε τετ-α-τετ με τον Ρουμ, αλλά πλάσαρε άστοχα. Το πέμπτο γκολ των Γερμανών ήρθε στο 68’, με τον Ουντάβ να πασάρει όμορφα για τον Μπράουν, ο οποίος σκόραρε με σουτ στην κίνηση για το 5-1!

Στο 78' και μετά από μια φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Κουρασάο, ο Κίμιχ σέρβιρε τη δεύτερη ασίστ του στο ματς, με τον Ουντάβ να χρίζεται σκόρερ, ενώ το τελικό 7-1 διαμορφώθηκε στο 88', μετά από μια κάθετη πάσα του Ουντάβ και όμορφο τελείωμα του Χάβερτς, ο οποίος χρίστηκε σκόρερ για δεύτερη φορά!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Γερμανία (Νάγκελσμαν, 4-2-3-1): Νόιερ – Κίμιχ (83’ Άντον), Τα (73’ Ρούντιγκερ), Σλότερμπεκ, Μπράουν (73’ Ράουμ) - Πάβλοβιτς, Νμετσά (73’ Γκορέτσκα) - Σανέ, Μουσιάλα (64’ Ούνταβ), Βιρτς – Χάβερτς

Κουρασάο (Άντβοκαατ, 4-2-3-1): Ρουμ - Φλοράνους, Μπαζούρ, Ομπίσπο, Φόνβιλ - Κομενέτσια, Ζ. Μπάκουνα – Χάνσεν (46’ Αντόνισε), Τσονγκ (83’ Κάστανεερ), Λ. Μπάκουνα - Λοκάντια (65’ Μαργαρίτα)

Διαιτητής: Τζαλάλ Τζαγέντ (Μαρόκο)