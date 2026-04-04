Έκανε το... αυτονόητο στο Παραλίμνι ο Ολυμπιακός και πήρε ανάσα

Ο Ολυμπιακός δεν... πάτησε μπανανόφλουδα στο «Τάσος Μάρκου» και με 1-3 επικράτησε της Ένωσης, στο ντεμπούτο του Κυριάκου Πολυκάρπου στον πάγκο, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή. Έτσι έφτασε τους 31 βαθμούς και ξέφυγε πέντε βαθμούς από την 12η θέση και εφτά από την 13η θέση.

Το γκολ του Φελίπε (42΄) με απευθείας εκτέλεση φάουλ έβαλε μπροστά τους μαυροπράσινους που «καθάρισαν» το ματς στο 84΄ με τον Κοβαλένκο που είχε εισέλθει λίγα λεπτά προηγουμένως στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπαΐροβιτς στο 88ο λεπτό έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για να μειώσει απλώς ο Ίμερι στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, σε παράβαση που σφυρίχτηκε για ανατροπή του Σιμονόφσκι από τον Μπαρμπόζα.

ΕΝΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Σ. Ιωάννου, Ρισβάνης, Οκέκε (87΄ Σάκιτς), Κούρεζ (75΄ Έλα), Γκόλτσχατ, Κοσμάς (46΄ Σιμονόφσκι), Κοζάρ, Κύζας (46΄ Καζάν), Δ. Σολωμού (46΄ Ιμέρι), Χαραλάμπους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Ενρίκε (83΄ Κοβαλένκο), Μπαρμπόσα, Γουΐλερ (73′ Τότσκα), Τζεπάρ, Βιερίνια, Σ. Χαραλάμπους (83΄ Ίντζια), Μπράντονιτς, Μ. Χαραλάμπους (73΄ Μορέιρα), Πικής (87′ Μπαΐροβιτς).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14΄ Kύζας, 74΄ Oκέκε /5΄ Τζεπάρ, 76΄ Ενρίκε, 81΄ Στ. Xαραλάμπους

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α’ Βοηθός διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β’ Βοηθός διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη