Έκανε το... αυτονόητο στο Παραλίμνι ο Ολυμπιακός και πήρε ανάσα

Έκανε το... αυτονόητο στο Παραλίμνι ο Ολυμπιακός και πήρε ανάσα

Πιστοποίησε την ετικέτα του φαβορί η ομάδα του τακτακαλά.

Ο Ολυμπιακός δεν... πάτησε μπανανόφλουδα στο «Τάσος Μάρκου» και με 1-3 επικράτησε της Ένωσης, στο ντεμπούτο του Κυριάκου Πολυκάρπου στον πάγκο, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή. Έτσι έφτασε τους 31 βαθμούς και ξέφυγε πέντε βαθμούς από την 12η θέση και εφτά από την 13η θέση.

Το γκολ του Φελίπε (42΄) με απευθείας εκτέλεση φάουλ έβαλε μπροστά τους μαυροπράσινους που «καθάρισαν» το ματς στο 84΄ με τον Κοβαλένκο που είχε εισέλθει λίγα λεπτά προηγουμένως στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπαΐροβιτς στο 88ο λεπτό έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για να μειώσει απλώς ο Ίμερι στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, σε παράβαση που σφυρίχτηκε για ανατροπή του Σιμονόφσκι από τον Μπαρμπόζα.

ΕΝΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Σ. Ιωάννου, Ρισβάνης, Οκέκε (87΄ Σάκιτς), Κούρεζ (75΄ Έλα), Γκόλτσχατ, Κοσμάς (46΄ Σιμονόφσκι), Κοζάρ, Κύζας (46΄ Καζάν), Δ. Σολωμού (46΄ Ιμέρι), Χαραλάμπους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Ενρίκε (83΄ Κοβαλένκο), Μπαρμπόσα, Γουΐλερ (73′ Τότσκα), Τζεπάρ, Βιερίνια, Σ. Χαραλάμπους (83΄ Ίντζια), Μπράντονιτς, Μ. Χαραλάμπους (73΄ Μορέιρα), Πικής (87′ Μπαΐροβιτς).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14΄ Kύζας, 74΄ Oκέκε /5΄ Τζεπάρ, 76΄ Ενρίκε, 81΄ Στ. Xαραλάμπους

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α’ Βοηθός διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β’ Βοηθός διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

