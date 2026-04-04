Ο Σαβό... επέστρεψε, η ΑΕΛ ησύχασε και ντοπαρίστηκε!

Διπλό για τους γαλαζοκίτρινους που επικεντρώνονται μονάχα στο πρωτάθλημα.

Βρήκε ξανά τον… δρόμο η ΑΕΛ και μετά από τέσσερις σερί ήττες, επανήλθε στις νίκες με διπλό επί της Ομόνοιας Αραδίππου (0-3).

Ο Σαβό σκόραρε μετά από σχεδόν δύο μήνες και η Λεμεσιανή ομάδα… ησύχασε μία και καλή. Πάει μάλιστα… ντοπαρισμένη στον πρώτο ημιτελικό κυπέλλου με την Πάφος FC (08/04). 

Με την 11η νίκη η ΑΕΛ έφτασε τους 37 βαθμούς και φιγουράρει στην... κορυφή ενώ η Ομόνοια Αραδίππου που δέχθηκε δεύτερη σερί ήττα στα πλέι άουτ, έμεινε στους 34 βαθμούς.

Ο Σουηδός επιθετικός της ΑΕΛ ήταν ο πρωταγωνιστής στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» αφού σκόραρε δύο γκολ (13΄ και 77΄), με τον Σινγκ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 88΄.

To LIVE του αγώνα

  • Τέλος της αναμέτρησης.

88΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σινγκ με σουτ ανεβάζει και άλλον τον δείκτη του σκορ.

83΄ - Δεξί σουτ από τον Ποντικό, η μπάλα σταματά στο αριστερό δοκάρι του Κυριάκου.

77΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σαβό διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του αλλά και τα δικά του με πλασέ με όμορφη κεφαλιά.

65΄ - Νέα ευκαιρία για την ΑΕΛ που από τη μικρή περιοχή πλάσαρε αλλά η μπάλα πέρασε μόλις έξω.

60΄ - Ο Σαβό από πολύ καλή θέση σουτάρει ψηλά.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Ολοκλήρωση του α΄ μέρους

13΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σαβό πήρε το... ριμπάουντ από την απόκρουση του Σακκά στο σουτ του Σινγκ και με κεφαλιά έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.

4΄ - Σκοράρει η Ομόνοια Αραδίππου με τον Ασενούν. Το VAR καλεί τον Φωτίου να δει τη φάση και κατά πόσο ο Λομόνακο που ήταν σε θέση οφσάιντ, επηρεάζει τον Κυριάκου. Ακυρώνεται το σκορ.

  • Έναρξη του ματς στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Σακκάς, Αντωνίου (82΄ Ευριπίδου), Τελάντερ, Ενρίκες, Κάνο, Φαν Μούλεμ (64΄ Ζορζίνιο), Έντουαρντς (89΄ Καλλής), Χαβέλκα (82΄ Ευριπίδου), Γεωργίου, Ασενούν (64΄ Ποντικός), Λομόνακο.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Νεοφύτου (82΄ Κονσεισάο), Φιλιώτης, Στεφάνοβιτς, Μπογκτάν, Παπαφώτης (59΄ Γκλάβσιτς), Ζόκε, Σινγκ, Μακρής, Μουγκέ (82΄ Παρούτης), Σαβό (82΄ Φορεστιέρι).

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄, 77΄ Σαβό, 88΄ Σινγκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25΄ Ασενούν, 31΄ Τελάντερ, 64΄ Έντουαρντς / 35΄ Ζόκε, 83΄ Στεφάνοβιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

 

