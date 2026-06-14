Ετοιμάζεται να επιστρέψει κόντρα στην Αϊτή ο Νεϊμάρ!

Παίρνοντας κι αυτές τις μέρες για να εντείνει το πρόγραμμα που ακολουθεί ώστε να καταφέρει να προπονηθεί και κανονικά μέχρι το επόμενο Σάββατο, ο Νεϊμάρ ίσως και να είναι διαθέσιμος για τη Βραζιλία στο ματς με την Αϊτή!

Η «σελεσάο» τον έχει ανάγκη μετά το 1-1 με το Μαρόκο στο πρώτο της ματς στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και ο «Νέι» που βρισκόταν στον πάγκο τα μεσάνυχτα, φορτσάρει για να προλάβει το δεύτερο ματς της ομάδας του Αντσελότι.

Σύμφωνα με την GloboEsporte, από Δευτέρα θ’ αρχίσει να δουλεύει στο γήπεδο ώστε να είναι παρών κόντρα στην Αϊτή, που ηττήθηκε 1-0 από τη Σκωτία.