Παίρνει τον Κουκουρέγια από την Τσέλσι η Ρεάλ

Αγοράζει τον Κουκουρέγια από την Τσέλσι η Ρεάλ Μαδρίτης!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η «βασίλισσα» κινήθηκε πολύ γρήγορα και… κάτω από τα ραντάρ, φτάνοντας σε συμφωνία με τους «μπλε» του Λονδίνου για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ!

Έτσι, ο Κουκουρέγια είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ισπανία μετά από την πενταετή παρουσία του στην Αγγλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Μπράιντον και Τσέλσι, με τη Ρεάλ να έχει συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας.

Βασικός στην εθνική Ισπανίας, ο Κουκουρέγια, για τον οποίο ενδιαφέρθηκαν επίσης Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη… ηχηρή μεταγραφή μετά από την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία του συλλόγου!