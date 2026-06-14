Έδεσε με πολυετές συμβόλαιο τον Πέδρο Πόρο η Τότεναμ

Κάτοικος Λονδίνου για πολλά ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Πέδρο Πόρο!

Το απόγευμα της Κυριακής (14/06) η Τότεναμ ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον 26χρονο Ισπανό αμυντικό για επέκταση της συνεργασίας τους με πολυετές συμβόλαιο συνεργασία, δίχως ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την χρονική διάρκεια.

Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής δεξιός μπακ μέτρησε 47 συμμετοχές με 6 ασίστ και 2 γκολ, ενώ, από το καλοκαίρι του 2023 που βρίσκεται στο Νησί αριθμεί συνολικά 152 αγώνες με 13 τέρματα και 26 τελικές πάσες με τη φανέλα των «spurs».