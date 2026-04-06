Το πήρε πάνω του ο Μπα και άφησε τον Ακρίτα στον… βυθό

Το… καθάρισε ο Μπα!

Η Ε.Ν Ύψωνα επικράτησε 2-0 του Ακρίτα στο φινάλε της 2ης αγωνιστικής των play out, σε παιχνίδι που διεξήχθη στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Ο επιθετικός των Λεμεσιανών σκόραρε και τα δύο γκολ στο πρώτο μέρος και έβαλε τις βάσεις για το τρίποντο «χρυσάφι», που διατηρεί την ομάδα του Ύψωνα μακριά από μπελάδες (34β. και +7 από την επικίνδυνη ζώνη). Από την άλλη, το σύνολο του Οκκά έμεινε στους 26 βαθμούς και συνεχίζει να… ανησυχεί.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ε.Ν Ύψωνα ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος, ο Μπα κατάφερε να σκοράρει με όμορφο σουτ και πλασέ στις δύο πρώτες ευκαιρίες της ομάδας του κι έτσι ήταν… αργά για τους γηπεδούχους. Ο Ακρίτας «ξύπνησε» στο τελευταίο 15λεπτο, στο οποίο σημείωσε 3-4 κλασσικές ευκαιρίες, όμως δυστοκία και Ζάντρο διατήρησαν το μηδέν.

Όσον αφορά στη συνέχεια (3η αγωνιστική), η Ε.Ν Ύψωνα θα αναμετρηθεί με τον Εθνικό, ενώ ο Ακρίτας θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό. Αμφότερα τα παιχνίδια ορίστηκαν για τις 19 Απριλίου.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Μίλερ, Ανάνγκ, Ζαμπέλιν, Ιωάννου, Καρλίτος (55′ Αντωνίου), Κάστρο (55′ Αθανασίου), Λιμπόμπε (65′ Βασιλείου), Βινιάτο (55′ Χατζηβασίλης), Ρομό (77′ Μπενίτο).

Ε.Ν ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Σέζαρ, Ντε Ιριόντο (79′ Μελιντσένκο), Πάνκοβ, Κουμουρής (66′ Μουνιόθ), Ντε Κόουτο, Μπαχάσα (66′ Ανκέγε), Μπα (85′ Κυριάκου).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 31’, 42’ Μπα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43’ Κάστρο, 55’ Ζέμπελιν / 36’ Ντε Ιριόντο, 84’ Μιλιντσένκο

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Μεταξάς Μιχάλης

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ανάσανε η Ε.Ν Ύψωνα, δύο εισιτήρια παραμονής με τρεις... μονομάχους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κρατά την ουσία ο Ρωσταντής, πικραμένος μα αισιόδοξος ο Οκκάς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Το… one man show του Μπα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποφόρτιση στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία της Τούμπας

Ελλάδα

Συμφώνησαν ότι… διαφωνούν Θεουλή και Χριστοφόρου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Παρέδωσε το... στέμμα

ΠΑΦΟΣ FC

Μία καλή... ένεση αυτοπεποίθησης

ΑΕΛ

Ανάλυση διαιτησίας: «Πολλά λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο δείχνοντας εύκολα κάποιες κίτρινες και χάνοντας άλλες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Τελικά ποιος κατέκτησε το Κόπα Άφρικα;

ΔΙΕΘΝΗ

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν συναντηθεί… ακόμη περισσότερες φορές από τις 6 φετινές

ΔΙΕΘΝΗ

Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Τένις

Αρχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο ο ΑΠΟΕΛ: Το πρόγραμμα για τον Απρίλιο

ΑΠΟΕΛ

ΦΩΤΟ: Σήκωσε ξανά ψηλά την κυπριακή σημαία ο Μάριος Γεωργίου, αργυρό μετάλλιο στο Κάιρο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

