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Κάνει «κλικ» στην Ανόρθωση ο Όλτρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Κάνει «κλικ» στην Ανόρθωση ο Όλτρα

Αξιολογήθηκε θετικά και βρίσκεται στη λίστα των κυανόλευκων

Το φετινό καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετικό για την Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν έχει δικαίωμα για μεταγραφές και έτσι δεν βρίσκεται στο ψάξιμο για προσθήκες. Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα, ωστόσο η «Κυρία» καλείται να ζήσει μ’ αυτό και να δει την επόμενη μέρα.

Μια μέρα, με νέο «αφεντικό» στο «Αντώνης Καράς» που θα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει την Ανόρθωση σε βατά μονοπάτια, μακριά από μπελάδες. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν των κυανόλευκων σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι η εξεύρεση του ιδανικού προπονητή που θα μπορεί παράλληλα να δουλέψει με το υφιστάμενο ρόστερ και να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του κάθε ποδοσφαιριστή.  

Ένα από τα ονόματα που αξιολογήθηκε θετικά και βρίσκεται στη λίστα της «Κυρίας» είναι αυτό του γνώριμου στα κυπριακά… λημέρια, Χοσέ Λουίς Όλτρα. Πρόκειται για τον 57χρονο Ισπανό κόουτς που κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 ή αν προτιμάτε σε 68 παιχνίδια, σε Κύπρο και Ευρώπη. Από την πορεία του με την ομάδα της Λάρνακας ξεχώρισε η παρουσία του συλλόγου στους «16» του Conference League όπου αντιμετώπισε την Γουέστ Χαμ.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η ισπανική Ουέσκα, στην οποία βρέθηκε από τον Μάρτιο του 2026 μέχρι το τέλος της σεζόν (12 παιχνίδια). Μετά την ΑΕΚ και πριν την Ούεσκα ήταν σε Σεβίλλη (βοηθός) και Ελντένσε (19 παιχνίδια).

Σημειώνεται ότι στη σχετική λίστα υπάρχουν κι άλλα ονόματα προπονητών που αρέσουν στους ιθύνοντες.  

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Κάνει «κλικ» στην Ανόρθωση ο Όλτρα

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