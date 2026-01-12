Οι δηλώσεις Ροδάθα - Κωστή

Χάβι Ροθάδα: «Συγχαίρω του ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια τους για αυτή την πολύ σημαντική. Πιστεύω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η Α΄ημίχρονο Ολυμπιακός και μας πίεσε, δεν καταφέραμε να έχουμε τον έλεγχο και είχαμε πίεση. Το ματς κύλησε στις δεύτερες μπαλιές, ήταν σκληρό και ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Από κει και πέρα εμείς είχαμε άλλη προσέγγιση. Κλείσαμε καλά το Α' ημίχρονο. Στο Β' ημίχρονο ήταν εναλλασσόμενη η υπεροχή. Εγώ αυτό που κρατάω είναι η νίκη. Από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την ταπεινότητα. Με μια νίκη δεν άλλαξε κάτι, πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Παραμένουμε χαμηλά στη βαθμολογία. Πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας. Εμείς, οι παίχτες και η διοίκηση πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Αν έχουμε κάποιο νέο παίχτη, πιστεύω θα καταφέρουμε την παραμονή»

Γιώργος Κωστή: «H ομάδα μου κυριάρχησε ολοκληρωτικό. Δείξαμε ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες όμως δεν έχουμε τα τελειώματα που πρέπει. Ήταν σημαντικό παιχνίδι για εμάς, δεν πήραμε τους τρεις βαθμούς. Με τέτοιες όμως εμφανίσεις θα έρθουν και τα γκολ. Θα προσπαθήσουμε το Σάββατο να πάρουμε το τρίποντο που δεν πήραμε σήμερα. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήταν κοντά μας… Η φιλοσοφία μας φέρνει το γκολ. Το θέμα είναι να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Αν προκύψει κάτι πολύ καλό θα το δούμε»