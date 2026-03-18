Η αντίδραση των Σενεγαλέζων διεθνών: Χαμόγελα, πόζες με το τρόπαιο και… μήνυμα στην CAF!

Η απόφαση της CAF να δώσει το Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο προκάλεσε σοκ, όμως οι παίκτες της Σενεγάλης απαντούν με χιούμορ, ποζάροντας με το τρόπαιο στα social και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα!

Σε μία απόφαση-σοκ χωρίς προηγούμενο, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε ότι ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 περνάει στο Μαρόκο. Η απόφαση βασίστηκε στο πόρισμα πως οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης παραβίασαν σειρά κανονισμών στον περιβόητο τελικό, οδηγώντας την ομοσπονδία στην πρωτοφανή αυτή ενέργεια δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Παρά τη σοβαρότητα της ανακοίνωσης, οι παίκτες της Σενεγάλης δείχνουν να μην την αποδέχονται ούτε στο ελάχιστο. Με συνεχόμενες αναρτήσεις στα social media, ποζάρουν χαμογελαστοί με το τρόπαιο στα χέρια, σχολιάζοντας εμμέσως αλλά ξεκάθαρα την απόφαση της CAF. Η στάση τους μοιάζει να αποτελεί μια μορφή… ειρωνικής διαμαρτυρίας, θέλοντας να δείξουν ότι για τους ίδιους ο πραγματικός νικητής είναι αυτός που κέρδισε στο γήπεδο.Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Αφρική, με τη συζήτηση να φουντώνει γύρω από το κατά πόσο μια τέτοια απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός τελικού τόσο καιρό μετά.

🚨📲|Sadio mane via IG:



“ The world knows the true champions 🏆🇸🇳” pic.twitter.com/K0xM28d977 — ɢᴏᴀʟ ᴠᴇʀꜱᴇ (@GoalVersee) March 17, 2026

🚨🚨🚨💣💣 😱😱 DU JAMAIS VU : 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗’𝗔𝗙𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘, 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗢𝗡𝗡𝗘 !!!!!!!!!



LA CAF DONNE LE SÉNÉGAL PERDANT SUR TAPIS VERT SUITE AUX INCIDENTS



« Le Jury d’Appel de la Confédération… pic.twitter.com/gYsjLDfGBg — BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2026

PATHÉ CISS 🇸🇳 RAPPELLE QU’IL A REMPORTÉ LE TROPHEE : « 😂😂😂😂😂 »



(IG) https://t.co/kmhW7AZj8d pic.twitter.com/zH2fzMYifF — BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2026

