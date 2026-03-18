Η αντίδραση των Σενεγαλέζων διεθνών: Χαμόγελα, πόζες με το τρόπαιο και… μήνυμα στην CAF!

Η αντίδραση των Σενεγαλέζων διεθνών: Χαμόγελα, πόζες με το τρόπαιο και… μήνυμα στην CAF!

Η απόφαση της CAF να δώσει το Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο προκάλεσε σοκ, όμως οι παίκτες της Σενεγάλης απαντούν με χιούμορ, ποζάροντας με το τρόπαιο στα social και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα!

Σε μία απόφαση-σοκ χωρίς προηγούμενο, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε ότι ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 περνάει στο Μαρόκο. Η απόφαση βασίστηκε στο πόρισμα πως οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης παραβίασαν σειρά κανονισμών στον περιβόητο τελικό, οδηγώντας την ομοσπονδία στην πρωτοφανή αυτή ενέργεια δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Παρά τη σοβαρότητα της ανακοίνωσης, οι παίκτες της Σενεγάλης δείχνουν να μην την αποδέχονται ούτε στο ελάχιστο. Με συνεχόμενες αναρτήσεις στα social media, ποζάρουν χαμογελαστοί με το τρόπαιο στα χέρια, σχολιάζοντας εμμέσως αλλά ξεκάθαρα την απόφαση της CAF. Η στάση τους μοιάζει να αποτελεί μια μορφή… ειρωνικής διαμαρτυρίας, θέλοντας να δείξουν ότι για τους ίδιους ο πραγματικός νικητής είναι αυτός που κέρδισε στο γήπεδο.Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Αφρική, με τη συζήτηση να φουντώνει γύρω από το κατά πόσο μια τέτοια απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός τελικού τόσο καιρό μετά.

