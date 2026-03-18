Τι συνέβη πραγματικά στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και γιατί η απόφαση της CAF προκάλεσε σοκ

Η απόφαση της CAF να ανατρέψει το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και να απονείμει το τρόπαιο στο Μαρόκο με 3-0 στα χαρτιά, δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα, δεν ήταν απλώς μια διοικητική πράξη. Ήταν ένα σοκ που διαπέρασε ολόκληρη την ήπειρο, μια απόφαση που άνοιξε ξανά πληγές και συζητήσεις για τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη θεσμική ωριμότητα του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Σε μια εποχή όπου η Αφρική προσπαθεί να σταθεί ισότιμα στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα -με διοργανώσεις, επενδύσεις και φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα σύνορά της- μια τέτοια εξέλιξη μοιάζει να τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια όσων πιστεύουν στην πρόοδο της ηπείρου.

Δεν επρόκειτο για υπόθεση ντόπινγκ, ούτε για παράνομη συμμετοχή ποδοσφαιριστή, ούτε για κάποια κρυφή παρατυπία που αποκαλύφθηκε αργότερα. Ήταν ένα επεισόδιο που συνέβη μπροστά στα μάτια όλων, μέσα στο γήπεδο, σε ζωντανή μετάδοση. Και όμως, κρίθηκε εκ των υστέρων σαν να ήταν κάτι αόρατο, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Για πολλούς, η υπόθεση αυτή ενισχύει την πικρή διαπίστωση ότι το αφρικανικό ποδόσφαιρο δυσκολεύεται να ξεφύγει από τις παθογένειες που το κρατούν πίσω, μετατρέποντας το «Only in Africa» από αστείο σε θλιβερή πραγματικότητα.Ένας τελικός που ξέφυγε από κάθε έλεγχο

Στις 18 Ιανουαρίου, στο στάδιο Πρινς Μουλάι Αμπντελάχ του Ραμπάτ, Μαρόκο και Σενεγάλη μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για έναν τελικό που ξεκίνησε ισορροπημένα, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε σκηνικό χάους. Με το σκορ στο 0-0, ο διαιτητής έδωσε οκτώ λεπτά καθυστερήσεων. Η Σενεγάλη σκόραρε στο 92' με τον Γκέιγ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για προηγούμενο φάουλ. Λίγο αργότερα, στο 98', το Μαρόκο κέρδισε ένα εξαιρετικά αμφισβητούμενο πέναλτι μετά από on?field review, προκαλώντας έκρηξη οργής στους Σενεγαλέζους.

Ο προπονητής Πάπε Τιαό κάλεσε τους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η ένταση κορυφώθηκε, οι παίκτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, και για λίγα λεπτά φάνηκε πως ο τελικός θα διακοπεί οριστικά. Τελικά, ο Σαντιό Μανέ κατάφερε να ηρεμήσει την ομάδα και να την πείσει να επιστρέψει. Ο Μπραχίμ Ντίαθ εκτέλεσε το πέναλτι με μια «κουταλιά» που ο Μεντί μπλόκαρε χωρίς καν να κουνηθεί -μια εκτέλεση που πολλοί θεώρησαν σκόπιμα αποτυχημένη. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, ο Γκέιγ έβαλε τη Σενεγάλη μπροστά, αλλά το ματς δεν έμελλε να ηρεμήσει. Κατά τη διακοπή για τον τραυματισμό του Ελ Αϊναουί, ο Χακίμι -με παρότρυνση της εξέδρας- άρπαξε τη λευκή πετσέτα του Μεντί, την οποία πολλοί θεωρούν γούρι ή «μαγικό φυλαχτό», και την πέταξε πίσω από τις πινακίδες. Ακολούθησε ένα απίστευτο κυνηγητό: Ball boys, παίκτες και αναπληρωματικοί μπλέχτηκαν σε μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο φαρσοκωμωδία παρά τελικό ηπείρου. Παρά τα επεισόδια, η Σενεγάλη κράτησε το προβάδισμα και κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στο γήπεδο. Το Ντακάρ πανηγύριζε, ενώ το Μαρόκο βυθίστηκε στη θλίψη για έναν τίτλο που περίμενε από το 1976.

Η απόφαση της CAF και η κρίση αξιοπιστίας

Και όμως, δύο μήνες αργότερα, η CAF έκανε δεκτή την ένσταση του Μαρόκου, θεωρώντας ότι η προσωρινή αποχώρηση της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο συνιστά εγκατάλειψη αγώνα. Με βάση αυτή την ερμηνεία, ολόκληρος ο τελικός ακυρώθηκε και το αποτέλεσμα μετατράπηκε σε 3-0 υπέρ του Μαρόκου, σαν να μην είχε παιχτεί ποτέ ούτε λεπτό ποδοσφαίρου.Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ακατανόητη και βαθιά προβληματική. Ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί κανονικά, η Σενεγάλη είχε επιστρέψει στο γήπεδο, και το αποτέλεσμα είχε κριθεί στο χορτάρι. Η ανατροπή του αποτελέσματος τόσο αργά και για λόγο που αφορά διαιτητικό επεισόδιο -όχι αντικειμενική παράβαση- άφησε μια πικρή γεύση. Αντί για μια γιορτή του αφρικανικού ποδοσφαίρου, ο τελικός κατέληξε να γίνει σύμβολο σύγχυσης, κακής διαχείρισης και χαμένης αξιοπιστίας.

Το αποτέλεσμα είναι μια κούπα που μοιάζει να ανήκει σε δύο χώρες ταυτόχρονα, αλλά στην πραγματικότητα δεν ικανοποιεί καμία. Η Σενεγάλη νιώθει ότι της έκλεψαν έναν τίτλο που κέρδισε στο γήπεδο, ενώ το Μαρόκο καλείται να σηκώσει ένα τρόπαιο που πολλοί θεωρούν «διοικητικό» και όχι αγωνιστικό. Και πάνω απ' όλα, το αφρικανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο για τους λάθος λόγους, σε μια στιγμή που προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ισότιμα στο παγκόσμιο στερέωμα.

