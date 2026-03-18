Για ακόμα μια ανατροπή στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ, για το «τσεκ» στα προημιτελικά η Μπαρτσελόνα

Με φόντο τα προημιτελικά του Champions League, τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, με τα φαβορί να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τις παγίδες να παραμονεύουν.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ, έχοντας την παράδοση με το μέρος της. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αποδείξει πως ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από ισοπαλία εκτός έδρας (1-1), ενώ στην έδρα τους παραμένουν εξαιρετικά σταθεροί. Από την άλλη, η Νιούκαστλ καλείται να ξεπεράσει τον κακό απολογισμό της στην Ισπανία και να ψάξει μια μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην παρέα του Λαμίν Γιαμάλ.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν έχει ουσιαστικά «αγκαλιάσει» την πρόκριση μετά το εμφατικό 6-1 στο πρώτο παιχνίδι με την Αταλάντα. Οι Βαυαροί είναι πανίσχυροι εντός έδρας και σπάνια αφήνουν τέτοιες ευκαιρίες να χαθούν, ενώ και η παράδοση τους ευνοεί ξεκάθαρα. Οι Ιταλοί ταξιδεύουν στη Γερμανία γνωρίζοντας πως χρειάζονται ένα θαύμα για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ ψάχνει ανατροπή απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς. Οι «reds» στηρίζονται στην έδρα τους, όπου παραδοσιακά είναι πολύ ισχυροί, όμως οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα, ειδικά όταν έχουν προβάδισμα.

Τέλος, στο Λονδίνο, η Τότεναμ φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί την ομάδα του Σιμεόνε που έχει προβάδισμα τριών γκολ από το πρώτο ματ (5-2). Οι «σπερς» διατηρούν εντυπωσιακό αήττητο στην έδρα τους, αλλά η παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες δεν είναι με το μέρος τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League:

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0 στην παράταση (5-3)

(34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1' Νελ)

Άρσεναλ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 (3-1)

(36΄Έζε, 63' Ράις)

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (1-5)

(41' Χάαλαντ - 22', 90+3' Βινίσιους)

Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-8)

(6' Κβαρατσχέλια, 14' Μπαρκολά, 62' Μαγιουλού)

Τετάρτη 18/03

Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45)

Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (22:00)

Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

