Για ακόμα μια ανατροπή στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ, για το «τσεκ» στα προημιτελικά η Μπαρτσελόνα

Η Λίβερπουλ θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 κόντρα στη Γαλατάσαραϊ στο Άνφιλντ, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Νιούκαστλ για την πρόκριση στους «8».

Με φόντο τα προημιτελικά του Champions League, τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, με τα φαβορί να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τις παγίδες να παραμονεύουν.

Στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ, έχοντας την παράδοση με το μέρος της. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αποδείξει πως ξέρουν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από ισοπαλία εκτός έδρας (1-1), ενώ στην έδρα τους παραμένουν εξαιρετικά σταθεροί. Από την άλλη, η Νιούκαστλ καλείται να ξεπεράσει τον κακό απολογισμό της στην Ισπανία και να ψάξει μια μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην παρέα του Λαμίν Γιαμάλ.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν έχει ουσιαστικά «αγκαλιάσει» την πρόκριση μετά το εμφατικό 6-1 στο πρώτο παιχνίδι με την Αταλάντα. Οι Βαυαροί είναι πανίσχυροι εντός έδρας και σπάνια αφήνουν τέτοιες ευκαιρίες να χαθούν, ενώ και η παράδοση τους ευνοεί ξεκάθαρα. Οι Ιταλοί ταξιδεύουν στη Γερμανία γνωρίζοντας πως χρειάζονται ένα θαύμα για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ ψάχνει ανατροπή απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς. Οι «reds» στηρίζονται στην έδρα τους, όπου παραδοσιακά είναι πολύ ισχυροί, όμως οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα, ειδικά όταν έχουν προβάδισμα.

Τέλος, στο Λονδίνο, η Τότεναμ φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί την ομάδα του Σιμεόνε που έχει προβάδισμα τριών γκολ από το πρώτο ματ (5-2). Οι «σπερς» διατηρούν εντυπωσιακό αήττητο στην έδρα τους, αλλά η παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες δεν είναι με το μέρος τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League:

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0 στην παράταση (5-3)

(34' Ινάσιο, 61' Γκονσάλβες, 78' Σουάρες, 92' Αραούχο, 120'+1' Νελ)

Άρσεναλ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 (3-1)

(36΄Έζε, 63' Ράις)

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (1-5)

(41' Χάαλαντ - 22', 90+3' Βινίσιους)

Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-8)

(6' Κβαρατσχέλια, 14' Μπαρκολά, 62' Μαγιουλού)

Τετάρτη 18/03

Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45)

Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (22:00)

Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Ολυμπιακός: Προχωρά στην επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης»

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Με υπομονή και βλέμμα στην κορυφή για το φινάλε με τον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Στην λίστα της Γιουβέντους ο αμφιλεγόμενος Μέισον Γκρίνγουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα στα χαρτιά οι Μαροκινοί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλοί οι Μπράουν και Μπράντον Τόμας αλλά…

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρώτα από όλα να ηρεμήσει

ΑΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Άναψαν» τα αίματα ανάμεσα σε Γκουαρδιόλα και Ρούντιγκερ μετά την λήξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σενεγάλη πάει στο CAS!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρίνονται πολλά, πριν από την τελική ευθεία!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Διαχείριση και… σφράγισμα πρόκρισης με Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ελλάδα

|

Category image

FIFA: «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αντίδραση των Σενεγαλέζων διεθνών: Χαμόγελα, πόζες με το τρόπαιο και… μήνυμα στην CAF!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι συνέβη πραγματικά στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και γιατί η απόφαση της CAF προκάλεσε σοκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για ακόμα μια ανατροπή στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ, για το «τσεκ» στα προημιτελικά η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη