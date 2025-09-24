ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι

Ένα γκολ του Κίνα λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου, άλλο ένα λίγο πριν από το φινάλε από τον Όρσιτς και η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέπε στο 89’έφεραν το τρίτο τρίποντο της Πάφος FC στη σεζόν, κερδίζοντας με 3-0 την Ένωση σε εξ αναβολής αγώνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο σκόρερ του πρώτου γκολ πέτυχε ακόμη ένα τέρμα, το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Δείτε τα στιγμιότυπα: