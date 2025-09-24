ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία γκολ της Πάφος FC (+1 ακυρωθέν) και το πέναλτι
Όλα όσα έγιναν στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο εξ αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας
Ένα γκολ του Κίνα λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου, άλλο ένα λίγο πριν από το φινάλε από τον Όρσιτς και η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέπε στο 89’έφεραν το τρίτο τρίποντο της Πάφος FC στη σεζόν, κερδίζοντας με 3-0 την Ένωση σε εξ αναβολής αγώνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Ο σκόρερ του πρώτου γκολ πέτυχε ακόμη ένα τέρμα, το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Δείτε τα στιγμιότυπα: