«Συναγερμός» στην ΑΕΚ με τον τραυματισμό του Πιερό στο ματς της Αϊτής

Ο Πιερό προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αϊτής με τη Νικαράγουα, αντικαταστάθηκε αναγκαστικά, έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού.

Φυσικά στην ΑΕΚ ενημερώθηκαν σχετικά για τον ποδοσφαιριστή του και τον περιμένουν πλέον πίσω στην Αθήνα, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος με το οποίο επιστρέφει στη βάση του.

Η Αϊτή, πάντως, κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και θα βρεθεί στην κορυφαία διοργάνωση για πρώτη φορά έπειτα από 52 χρόνια.

sportfm.gr