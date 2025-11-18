Στα διηπειρωτικά playoffs το Ιράκ με γκολ στο 90'+17' και ζωντανό για Μουντιάλ μετά από 40 χρόνια!

Το Ιράκ έκανε βήμα… επιστροφής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 2-1 στη Βασόρα, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα (1-1 ο πρώτος) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά, κυριάρχησαν και πήραν το προβάδισμα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον Κάιο. Όμως οι αλλαγές του Γκράχαμ Άρνολντ άλλαξαν εντελώς την εικόνα του αγώνα. Ο Μοχανάντ Άλι ισοφάρισε με κεφαλιά από στημένη φάση, ενώ το καθοριστικό γκολ πέτυχε με πέναλτι στο 90'+17' ο Αμίρ ΑλιΑμάρι, χαρίζοντας τη νίκη στους γηπεδούχους.

Η νίκη αυτή κρατά ζωντανό το όνειρο του Ιράκ να συμμετάσχει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1986, σαράντα χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία, καθώς προκρίθηκε στα διηπειρωτικά playoffs και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την επιστροφή του!

sport-fm.gr