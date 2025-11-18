ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

Στο στόχαστρο και ο Αντερέγκεν και ο Μπρένο. Και των δύο τα συμβόλαια με τον Εθνικό λήγουν με το τέλος της σαιζόν. Όμως για να πωληθούν τον Γενάρη υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον μέχρι τον Γενάρη να πάρει και άλλους βαθμούς ο Εθνικός για να είναι εντελώς ξέγνοιαστος. Δεύτερον να βρεθούν οι αντικαταστάτες του.

Αντερέγκεν

Το πιθανότερο σενάριο είναι πως τον Γενάρη εισπράττει ο Εθνικός και ο Νικολά Αντερέγκεν θα αποχαιρετήσει το Δασάκι. Το συμβόλαιο του Αντερέγκεν λήγει με το τέλος της σαιζόν. Εάν δεν πουληθεί τον Γενάρη τότε θα φύγει ως ελεύθερος τον Μάιο.  Συνεπώς μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή ο Εθνικός να τον χάσει ως ελεύθερο, μάλλον θα τον πουλήσει τον Γενάρη για να πάρει ζεστό χρήμα.

Κύπρο και εξωτερικό

Αυτοί που θέλουν ή και καλοβλέπουν τον Νικολά Αντερέγκεν είναι αρκετοί. Και ομάδες από Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό θέλουν τον Αργεντινό στράικερ. Ήδη από το εξωτερικό κυκλοφόρησε το όνομα της Πολωνικής KS WIECZYSTA KRAKOW. Από την Κύπρο το όνομα του κυκλοφόρησε για ΑΕΛ και Απόλλωνα.

Και ο Μπρένο

Μετά τον Αντερέγκεν στο στόχαστρο ομάδων είναι και ο Μπρένο Αλμέιδα. Και για αυτό ισχύουν τα ίδια όπως και με τον Αντερέγκεν. Μένει και αυτός ελεύθερος με το τέλος της σαιζόν. Συνεπώς εάν προκύψει πρόταση καλή θα πωληθεί και αυτός τον Γενάρη για να μην χαθεί ελεύθερος τον Μάιο. Ήδη κυκλοφόρησε ότι τον θέλει ο Ούγκο Μαρτίνς στην ΑΕΛ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

